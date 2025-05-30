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Ремонт главного символа «Алых парусов»: разведут ли Троицкий мост на праздник выпускников

Опубликовано: 30 мая 2025 23:31
Троицкий мост
Ремонт главного символа «Алых парусов»: разведут ли Троицкий мост на праздник выпускников
globallookpress/ Aleksey Smyshlyaev

На сооружении были серьезные признаки изношенности, и завершить ремонтные работы планировали осенью 2025 года.

Троицкий мост — один из самых известных и красивых мостов Санкт-Петербурга, соединяющий Петроградский и 1-й Адмиралтейский острова через реку Неву.

Этот мост не просто транспортная артерия, а настоящий символ города, без которого невозможно представить Северную столицу и праздник «Алые паруса». Но беспокоиться не стоит, сооружение готово к мероприятию, так как ремонт завершили раньше запланированного срока.

История моста

Первая переправа на месте современного Троицкого моста возникла еще в 1803 году — это был наплавной мост на деревянных барках. В 1827 году он сменил более прочный плашкоутный мост, украшенный чугунными деталями с сусальным золотом.

Однако к концу XIX века старый мост уже не справлялся с растущим потоком транспорта, и городские власти приняли решение построить постоянный металлический мост.

Строительство современного Троицкого моста велось с 1897 по 1903 год по проекту французской компании «Батиньоль», которая также участвовала в возведении Эйфелевой башни. Все работы выполнялись на русском языке с использованием отечественных материалов. Торжественное открытие моста приурочили к 200-летию Санкт-Петербурга в 1903 году.

Ремонт и обновление

Недавно на Троицком мосту досрочно завершился капитальный ремонт — на четыре месяца раньше запланированного срока, сообщил губернатор Александр Беглов.

Для ремонта использованы современные технологии и качественные материалы, что и позволило ускорить работу, но на безопасности моста это не отразилось.

Ремонт был крайне необходим: дорожное покрытие и деформационные швы сильно износились. Губернатор города лично поблагодарил строителей за качественную и оперативную работу.

Особое место на празднике «Алые паруса»

Троицкий мост занимает особое место в культурной жизни Петербурга. Во время праздника «Алых парусов» мост разводят, чтобы пропустить знаменитый фрегат с Алыми парусами, который плывет по Неве, создавая уникальное зрелище.

Это не просто техническая операция, а часть праздника. Для многих именно этот момент становится кульминацией вечера и одним из самых трогательных воспоминаний о Петербурге.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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