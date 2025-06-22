Тропа с подсветкой, закрытые острова и духовный отдых: места в Карелии, которые стоит посетить

Карелия — это настоящий рай для тех, кто любит природу, историю и активный отдых. Если вы еще думаете, куда поехать этим летом, то это направление точно стоит внимания.

Отзывы туристов говорят о том, что в этом регионе точно есть что посмотреть и чем заняться. Рассказываем о местах, которые рекомендуют путешественники в Карелии.

Горный парк «Рускеала» — мраморный каньон и приключения

Начнем с одного из самых известных и красивых мест Карелии — горного парка «Рускеала». Это затопленный мраморный карьер с кристально чистой водой и отвесными скалами.

Там работает «Тропа рудокопа» с подсветкой — очень атмосферно, особенно в сумерках. Можно покататься на лодке по каньону, попробовать дайвинг или прокатиться на зиплайне.

Летом здесь особенно красиво, когда природа оживает, а вода переливается изумрудными оттенками.

Водопад Кивач — мощь и красота природы

Водопад Кивач — второй по величине равнинный водопад в Европе, высотой почти 11 метров. Он расположен в одноименном заповеднике, где можно познакомиться с уникальной флорой и фауной Карелии.

Вокруг водопада оборудованы дорожки и зоны отдыха, так что прогулка будет комфортной. Лучшее время для посещения — июнь, когда вода особенно полноводна, отмечает автор отзыва.

Ладожские шхеры — острова и приключения на воде

Ладожские шхеры — это настоящий архипелаг из более чем 650 островов на Ладожском озере. Здесь можно устроить незабываемое путешествие на катере или каяке, порыбачить или просто насладиться тишиной.

Среди популярных островов — Кильпола и Путсаари. Для посещения этой зоны нужно получить разрешение, так как это особо охраняемая природная территория, но оно того стоит — виды и атмосфера просто волшебные.

Остров Валаам — духовное и историческое сердце Карелии

Валаам — это не просто остров, а целый монастырский комплекс с историей, уходящей в XV век. Здесь строгий дресс-код, как и в любом храме.

Помимо монастыря, на Валааме много живописных мест для прогулок и фотографий. Это отличное место для тех, кто хочет совместить отдых с духовным опытом.

Петрозаводск — ворота в Карелию

Столица региона — Петрозаводск. Он небольшой, но уютный город с населением около 230 тысяч человек. Обязательно прогуляйтесь по набережной Онежского озера, посетите музей «Полярный Одиссей» и исторический парк «Бастион».

Здесь же можно переночевать. Цены в гостиницах доступные, в среднем номер стоит 3500 рублей, пишет путешественник.

Еще интересные места

Вулкан Гирвас — древний вулкан с окаменевшими лавовыми потоками, очень необычное место для прогулок.

Гора Воттоваара — мистическое место с каменными сооружениями, которое называют «местом силы».

Кижи — музей под открытым небом с уникальными деревянными церквями, в том числе знаменитой Преображенской церковью с 22 луковичными куполами, построенной без гвоздей.

Гора Нуорунен — самая высокая точка Карелии, с которой открываются потрясающие виды.

Полезные советы для путешественников

Лучшее время для визита — с июня по сентябрь, когда погода теплая и световой день длинный. И обязательно возьмите с собой репеллент от комаров — в Карелии их много.

Также обязательна непромокаемая обувь и одежда, особенно если планируете походы. И лучше иметь при себе немного наличных — не везде принимают карты.