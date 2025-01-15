Госдума одобрила в первом чтении продление программы маткапитала

В Госдуме одобрили продление программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года, но времени, чтобы успеть воспользоваться этим шансом, на самом деле немного. Петербуржцам, как и остальным россиянам, остается всего пять лет, чтобы получить сертификат на солидную поддержку от государства. А что будет дальше — неясно.

Суммы выплат: сколько можно получить?

С февраля размер выплат в Петербурге будет проиндексирован. За первого ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2020 года, можно получить 676 398,58 рублей. Если второй ребенок появился до 2020 года, выплата составит ту же сумму. А вот за второго или последующих детей, родившихся после 1 января 2020 года, семья может рассчитывать на 893 835,55 рублей, при условии, что сертификат ранее не выдавался.

Почему только пять лет?

Хотя официально программа действует до конца 2030 года, важно учитывать, что рождение или усыновление ребенка — не моментальное решение. Оформление документов и естественный процесс пополнения семьи требуется время. А если учесть экономическую ситуацию и возможные изменения в политике, то лучше иметь возможность как можно раньше воспользоваться маткапиталом.

В Петербурге материнский капитал становится особенно актуальной мерой поддержки, учитывая высокие расходы на жилье, образование и детские товары. Эти деньги помогают семьям укрепить материальное положение, но что будет после 2030 года — вопрос остается открытым, пишет источник.