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Минздрав обновил стандарт лечения гриппа: что изменилось?

27 декабря 2024 19:13
Два медработника беседуют с пациенткой
Минздрав обновил стандарт лечения гриппа: что изменилось?
Maksim Konstantinov/ Global Look Press/Global Look Press

Гинеколога тоже привлекут.

В Петербурге теперь болеть опасно. Вдруг медработники заподзрят в обычной простуде грипп. Привычными анализами не отделаетесь и антибиотиков не получите так просто.

Минздрав России обновил стандарт медицинской помощи при гриппе, добавив новые диагностические и лечебные процедуры для пациентов. Внесенные изменения помогут точнее определить степень заболевания и ускорить процесс выздоровления.

Новые диагностические процедуры

Одним из самых заметных изменений стало введение спинномозговой пункции для пациентов с подозрением на грипп. Это позволит взять образец спинномозговой жидкости для микроскопического исследования и определения цитоза — уровня клеточных элементов в жидкости. Также для диагностики заболевания теперь будет использоваться прицельная рентгенография грудной клетки и пульсоксиметрия, которая помогает определить содержание кислорода в крови пациента.

Сокращение срока лечения

Согласно обновленному стандарту, средняя продолжительность лечения гриппа сокращена с 15 до 9 дней, что, по мнению специалистов, также поспособствует более быстрому восстановлению пациентов.

Более доступная диагностика

Важно, что теперь диагностику и лечение гриппа могут проводить не только терапевты, но и другие специалисты, такие как акушеры-гинекологи, пульмонологи и гематологи. Это расширяет доступность и эффективность медицинской помощи.

Меньше препаратов, больше эффективности

Сокращено и количество назначаемых препаратов для лечения гриппа: если раньше в стандарт входило 53 наименования, то теперь их стало 28. Это поможет избежать лишней медикаментозной нагрузки на организм пациентов.

Минздрав обещает, что эти изменения повысят качество медицинской помощи и сделают лечение гриппа более эффективным, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Здоровье
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