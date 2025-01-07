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Удар по кошельку: водителям Петербурга придется больше платить за бензин в 2025

7 января 2025 16:30
Грустный мужчина на заправке
Удар по кошельку: водителям Петербурга придется больше платить за бензин в 2025
Фото Городовой ру

Некоторые виды топливных марок подорожали аж на 20 процентов!

Петербургским автовладельцам стоит подготовиться к новому витку роста цен на топливо в 2025 году. Эксперты, опрошенные «Российской газетой», предсказали подорожание всех марок бензина на АЗС, причем наибольшее увеличение стоимости ожидает высокооктановые марки.

Рост цен на топливо в 2025 году обусловлен повышением налоговой нагрузки, в частности, увеличением акцизов. Эти изменения, как отмечают специалисты, неизбежно скажутся на конечной стоимости топлива как в оптовой, так и в розничной продаже. Это означает, что не только автомобилисты Петербурга, но и все жители города почувствуют на себе последствия подорожания топлива, поскольку стоимость товаров также вырастет из-за подорожания логистики.

Уже с 1 января текущего года акциз на бензин вырос на 14 процентов, достигнув 12 120 рублей за тонну. Существеннее всего, с точки зрения темпов роста цен, инфляцию обогнал бензин премиальных марок АИ-98 и выше, который подорожал на 20,2 процента. Стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 выросла на 9,7 и 9,8 процента соответственно. Дизельное топливо также не осталось в стороне и стало дороже на 7,9 процента.

Повышение цен на топливо в 2025 году, по слова экспертов — неизбежное явление, с которым придется столкнуться всем петербургским автомобилистам. И хотя повлиять на эту ситуацию не получится, можно заранее подготовиться к росту цен и оптимизировать свои расходы.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Автотранспорт
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