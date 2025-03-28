Дача за 2 миллиона: где в Ленобласти самый дешевый район для покупки загородного дома

Самая низкая цена не всегда означает оптимальный вариант по доступности и качеству.

Мечта о собственном загородном доме доступна даже с ограниченным бюджетом. Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская рассказала порталу «Городовой», где в Ленинградской области можно приобрести дом по самой низкой цене.

Юг Ленобласти — бюджетный вариант

«Дешевое направление — юг области. Связано это с тем, что там мало воды, леса в основном смешанные и непролазные. Есть отдельные локации с озером, рекой, где земля будет дороже сразу на порядок. Но в основном — это такая история», — объяснила Елена Ковалерова-Павловская.

Ценообразующие факторы

По словам эксперта, основными ценообразующими факторами при покупке загородной недвижимости в Ленобласти являются:

Наличие водоема (озеро, река);

Сосновый бор;

Удаленность от Санкт-Петербурга;

Транспортная доступность.

Цены на дома

Цены на дома в южных районах Ленобласти значительно варьируются в зависимости от материала, состояния, наличия коммуникаций и других факторов.

«Здесь много факторов: какие коммуникации у дома, из чего он построен и так далее. Поэтому да, есть дешевые домики на юге, и от двух-двух с половиной миллионов можно найти старенькие домики, ну достаточно приличные, либо там счетовые какие-то дома. Ну и нет предела совершенства, что на севере, что на юге», — отметила Елена Ковалерова-Павловская.

Район Минимальная стоимость дома Основные преимущества Волховский 250 тыс. рублей Красивая природа, участки на берегу реки Волхов. Кингисеппский 150 тыс. рублей Близость к Финскому заливу, живописные озёра. Киришский 110 тыс. рублей Близость к Санкт-Петербургу, удобство для тех, кто ищет доступное жильё. Лужский 250 тыс. рублей Большое количество дешёвых лотов. Гатчинский 2,1 млн рублей Более доступный по сравнению с другими направлениями, близость к Санкт-Петербургу.

Плюсы и минусы южных районов

Плюсы:

Низкие цены на недвижимость;

Возможность приобретения дома с участком за небольшие деньги.

Минусы:

Отсутствие развитой инфраструктуры;

Неудобная транспортная доступность в некоторых районах;

Отсутствие красивых видов (в большинстве случаев).

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