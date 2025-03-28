Дача за 2 миллиона: где в Ленобласти самый дешевый район для покупки загородного дома

Мечта о собственном загородном доме доступна даже с ограниченным бюджетом. Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская рассказала порталу «Городовой», где в Ленинградской области можно приобрести дом по самой низкой цене.
Юг Ленобласти — бюджетный вариант
«Дешевое направление — юг области. Связано это с тем, что там мало воды, леса в основном смешанные и непролазные. Есть отдельные локации с озером, рекой, где земля будет дороже сразу на порядок. Но в основном — это такая история», — объяснила Елена Ковалерова-Павловская.
Ценообразующие факторы
По словам эксперта, основными ценообразующими факторами при покупке загородной недвижимости в Ленобласти являются:
- Наличие водоема (озеро, река);
- Сосновый бор;
- Удаленность от Санкт-Петербурга;
- Транспортная доступность.
Цены на дома
Цены на дома в южных районах Ленобласти значительно варьируются в зависимости от материала, состояния, наличия коммуникаций и других факторов.
«Здесь много факторов: какие коммуникации у дома, из чего он построен и так далее. Поэтому да, есть дешевые домики на юге, и от двух-двух с половиной миллионов можно найти старенькие домики, ну достаточно приличные, либо там счетовые какие-то дома. Ну и нет предела совершенства, что на севере, что на юге», — отметила Елена Ковалерова-Павловская.
|Район
|Минимальная стоимость дома
|Основные преимущества
|Волховский
|250 тыс. рублей
|Красивая природа, участки на берегу реки Волхов.
|Кингисеппский
|150 тыс. рублей
|Близость к Финскому заливу, живописные озёра.
|Киришский
|110 тыс. рублей
|Близость к Санкт-Петербургу, удобство для тех, кто ищет доступное жильё.
|Лужский
|250 тыс. рублей
|Большое количество дешёвых лотов.
|Гатчинский
|2,1 млн рублей
|Более доступный по сравнению с другими направлениями, близость к Санкт-Петербургу.
Плюсы и минусы южных районов
Плюсы:
- Низкие цены на недвижимость;
- Возможность приобретения дома с участком за небольшие деньги.
Минусы:
- Отсутствие развитой инфраструктуры;
- Неудобная транспортная доступность в некоторых районах;
- Отсутствие красивых видов (в большинстве случаев).
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