Абхазский «курорт мечты» или лотерея: почему россияне жалуются на отдых

Абхазия, некогда излюбленное направление советского туриста, сегодня вновь обретает популярность среди россиян. Причина проста — доступные цены, природная красота, теплое море и отсутствие языкового барьера.

Однако, за фасадом «курорта мечты» для многих отдыхающих нередко скрываются бытовые неудобства, проблемы с безопасностью и элементарным комфортом.

Доступные цены: главный аргумент «за» Абхазию

Для значительного числа россиян выбор в пользу Абхазии обусловлен, в первую очередь, ценами. Даже в высокий сезон жилье здесь можно найти по цене от 500 рублей в сутки с человека. Полноценный обед в местном кафе обойдется в 200–300 рублей.

Это особенно привлекательно на фоне подорожавших курортов Краснодарского края, где те же услуги зачастую обходятся вдвое, а то и втрое дороже.

Как пишет портал «Интересная Россия», кроме того, многие туристы отмечают чистоту моря и относительную малолюдность пляжей.

По словам отдыхающей из Нижнего Новгорода, проведшей неделю в Гячрипше, «до моря — пара минут, жилье простое, но чистое, за 500 рублей с человека. Конечно, это не Турция, но за эти деньги — отличное место».

Подобные отзывы составляют значительную часть пользовательских комментариев в популярных туристических сервисах.

Гостеприимство местных жителей также играет свою роль. Многие сравнивают атмосферу отдыха с поездками «на дачу к доброй тете»: без изысков, но с теплом и вниманием.

Санитария, ротавирус и кражи: о чем не говорят в рекламе

Тем не менее, радужная картина отпуска в Абхазии нередко омрачается объективными проблемами. В первую очередь, речь идет о санитарных условиях.

В некоторых поселках отсутствует стабильное водоснабжение, бывают отключения электроэнергии, порой — до 6–7 часов подряд. Это, в свою очередь, влияет на наличие горячей воды, работу холодильников и кондиционеров.

Кроме того, туристы нередко сталкиваются с проблемами гигиенического характера. Ротавирусная инфекция, активно распространявшаяся в регионе в прошлом году, вновь дала о себе знать летом 2025 года.

«Неделю в Гагре. Четвертый день — понос и температура. Местная аптека сказала, что «все болеют», — гласит один из отзывов в соцсетях.

Пострадали, в основном, те, кто выбирал бюджетное жилье и питался на уличных точках.

Еще один фактор — криминогенная обстановка. Несмотря на наличие патрулирования в крупных курортных точках, случаи краж из гостиничных номеров и автомобилей фиксируются регулярно.

«В Пицунде у подруги украли 2000 долларов, а у меня после уборки пропали… трусы. Природа великолепная, но осадок остался», — поделилась туристка из Москвы.

Как избежать разочарования: советы «бывалых»

Многие россияне, побывавшие в Абхазии не раз, отмечают: отдых может быть вполне комфортным, если правильно подойти к его организации.

Среди ключевых рекомендаций:

Выбирать гостиницы не ниже 3 звезд, желательно с отзывами и фотографиями от реальных туристов. Частный сектор — это лотерея.

Питаться только в проверенных кафе или при гостиницах. Уличную еду лучше избегать, особенно в жару.

Не пить морскую воду, даже случайно. Следует тщательно мыть фрукты и соблюдать элементарную гигиену.

Ценные вещи и документы рекомендуется хранить в сейфах. Никогда не оставлять их без присмотра.

Не соблазняться слишком низкими ценами, особенно на туры «все включено» в частных пансионатах без лицензии.

Также стоит учитывать, что уровень сервиса в Абхазии может отличаться от привычного стандартам Турции, Греции или даже юга России.

Но, как говорится, кто ищет — тот найдет. И для многих путешественников тишина, неторопливая атмосфера и вид на горы становятся отличной альтернативой более дорогим и шумным направлениям.

Отдых в Абхазии — выбор не для всех. Он подойдет тем, кто готов к компромиссам: уют в обмен на экономию, простота — вместо изысков.

Но даже на этом фоне важно помнить об элементарной безопасности, здравом смысле и умении быть внимательным к деталям. Только тогда поездка на берега Черного моря действительно запомнится приятными моментами, а не испорченным отпуском.