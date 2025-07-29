«Уничтожают все полностью»: чем петербуржцам обеззаразить бассейн от личинок и болезней

В Петербурге — жара, и жители массово устремляются в бассейны, чтобы спастись от зноя.
Однако, помимо приятного охлаждения, бассейны могут таить в себе и неприятные сюрпризы.
Как же обезопасить себя от заразы и личинок насекомых, плавающих в воде? На этот вопрос порталу «Городовой» ответил гастроэнтеролог-паразитолог, терапевт Эдуард Бартули.
Риски купания
По словам эксперта, в бассейне можно заразиться лямблиозом или энтеробиозом.
Как же избежать этих неприятностей?
Бартули рекомендует принимать определенные меры предосторожности после посещения бассейна.
«Ну, я вот рекомендую пропивать желчегонные после бассейна и витамин С, чтобы поднимать иммунитет, поднимать кислотность. Сразу вышли, выпили витамин С», — советует гастроэнтеролог.
Борьба с личинками и паразитами
Что касается обеззараживания воды и борьбы с личинками насекомых, то здесь помогут специальные средства.
«Здесь есть специальные химические гели и жидкости, которые продаются как раз в магазинах. И там можно найти вот эти средства, которые уничтожают все полностью», — говорит Бартули.
Необходимо выбирать щадящие средства, безопасные для людей и внимательно читать отзывы.
Важно помнить, что профилактика и соблюдение правил гигиены — это залог безопасного и приятного отдыха в бассейне в жаркие летние дни.