«Уничтожают все полностью»: чем петербуржцам обеззаразить бассейн от личинок и болезней

Что делать, чтобы летняя жара не обернулась больничной койкой.

В Петербурге — жара, и жители массово устремляются в бассейны, чтобы спастись от зноя.

Однако, помимо приятного охлаждения, бассейны могут таить в себе и неприятные сюрпризы.

Как же обезопасить себя от заразы и личинок насекомых, плавающих в воде? На этот вопрос порталу «Городовой» ответил гастроэнтеролог-паразитолог, терапевт Эдуард Бартули.

Риски купания

По словам эксперта, в бассейне можно заразиться лямблиозом или энтеробиозом.

Как же избежать этих неприятностей?

Бартули рекомендует принимать определенные меры предосторожности после посещения бассейна.

«Ну, я вот рекомендую пропивать желчегонные после бассейна и витамин С, чтобы поднимать иммунитет, поднимать кислотность. Сразу вышли, выпили витамин С», — советует гастроэнтеролог.

Борьба с личинками и паразитами

Что касается обеззараживания воды и борьбы с личинками насекомых, то здесь помогут специальные средства.

«Здесь есть специальные химические гели и жидкости, которые продаются как раз в магазинах. И там можно найти вот эти средства, которые уничтожают все полностью», — говорит Бартули.

Необходимо выбирать щадящие средства, безопасные для людей и внимательно читать отзывы.

Важно помнить, что профилактика и соблюдение правил гигиены — это залог безопасного и приятного отдыха в бассейне в жаркие летние дни.