Устали думать, чем кормить семью? Идея для ужина в стиле «Мастера и Маргариты» (4 блюда по Булгакову)

Что подать Воланду, если тот зайдёт к вам на ужин? Чем угощать Кота Бегемота, если он вдруг решит сыграть на рояле, а за столом появится Азазелло. Ну или явятся люди, которые называют себя вашей семье. Голодные и требующие хлеба и зрелищ.

Ответ прост: готовьте ужин в стиле Михаила Булгакова. Сценарий вечера и блюда, вдохновлённые романом «Мастер и Маргарита».

Атмосфера — полдела

Для начала стоит погасить верхний свет, зажечь свечи и включить тихую классическую музыку — желательно с элементами мистики. Белая скатерть, тёмная посуда, хрустальные бокалы, может, даже старая пишущая машинка на фоне — всё это создаст нужный антураж.

На стол — сервировка в духе Воланда: поднос, паюсная икра (если денег курю не клюют), белый хлеб, маринованные грибы и стопка ледяной водки в запотевшем графине. Именно такой завтрак был подан в «нехорошей квартире», когда герой понял — вот она, настоящая встреча с потусторонним.

Блюдо №1: сосиски в томате, как в «Нехорошей квартире»

Ингредиенты (на 2 порции):

сосиски — 6 шт.

сливочное масло — 30 г

Для соуса:

мясной бульон (лучше из говядины) — 1 стакан

спелые помидоры — 6 шт.

белое сухое вино — 0,25 стакана

сушеный тмин — 0,5 ч. л.

лавровый лист — 1 шт.

сушеная паприка — 0,5 ч. л.

белый и черный перец — по вкусу

соль и сахар — по вкусу

сливочное масло — 20 г

Приготовление:

Помидоры ошпарить, очистить от кожицы и семян, мелко нарезать. В кастрюле соединить томаты, бульон, вино, лавровый лист и тмин. Варить 20 минут. Добавить специи, соль и сахар, проварить ещё пару минут. В конце — положить сливочное масло и снять с огня. Сосиски нарезать, обжарить в масле до золотистой корочки. Переложить в кастрюльку, залить соусом и аккуратно перемешать.

Блюдо №2: лангет с соусом пикан

Ингредиенты (на 5 порций):

говяжья вырезка (или филейная часть) — 1250 г

сливочное масло — 150 г

соль и чёрный перец — по вкусу

Для соуса:

говяжий бульон — 2 стакана

сливочное масло — 50 г

пшеничная мука — 1,5 ст. л.

маринованные белые грибы — 6 шт.

оливки — 10 шт.

корнишоны — 10 шт.

лимон — 1 шт.

красное сухое вино — 0,5 стакана

кайенский перец и сахар — по вкусу

Приготовление:

Говядину нарезать тонкими пластинами, слегка отбить, посолить, поперчить. Обжарить на сливочном масле на сильном огне до румяной корочки (по 3–4 мин. с каждой стороны). Для соуса: растопить масло, пассеровать муку, влить бульон и варить 10 мин. Добавить нарезанные грибы, оливки, сок лимона, вино, специи, корнишоны. Проварить 2 минуты. Полить лангет горячим соусом и подать немедленно.

Блюдо №3: яйца-кокот с грибным пюре

Ингредиенты (на 4 порции):

яйца — 4 шт.

мясной бульон — 220 мл

Для грибного пюре:

шампиньоны — 400 г

сливочное масло — 30 г

лимонный сок — 1 ст. л.

вода — 4 ст. л.

Для белого соуса:

сливочное масло — 100 г

мука — 1,5 ст. л.

сливки — 1 стакан

Приготовление:

Шампиньоны нарезать, тушить с водой, лимонным соком 5 минут. Отжать, измельчить в блендере. Сделать белый соус: масло + мука + сливки, варить до густоты. Смешать соус с пюре, немного подогреть. В кокотницы выложить пюре, сверху — сырое яйцо, залить бульоном. Запекать на водяной бане или в духовке, пока белок не схватится.

Блюдо №4. Паюсная икра на чёрном хлебе (закуска)

Ингредиенты:

чёрный хлеб — 4 ломтика

паюсная икра — 4 ч. л.

сливочное масло — 40 г

лимон — по желанию

Приготовление:

Хлеб подсушить, смазать сливочным маслом. Выложить сверху икорку, украсить каплей лимонного сока. Подать с холодной водкой или белым вином — как это было у Воланда.

И не забудьте десерт

Пусть это будет чёрный чай с лимоном и мёдом, поданный в тонком фарфоре — и к нему пара кусочков бисквита, будто только что из буфета Варьете.

После ужина можно вслух перечитать одну из сцен романа — например, прогулку Маргариты в кремовом наряде или пир в потустороннем мире. Легкое ощущение театра и волшебства — это именно то, что должно остаться после вечера, вдохновлённого «Мастером и Маргаритой».