Городовой / Общество / Устали думать, чем кормить семью? Идея для ужина в стиле «Мастера и Маргариты» (4 блюда по Булгакову)
Эксклюзив
Последние новости
Игра в «зайца» теперь невыгодна: Петербург меняет систему штрафов за неоплаченный проезд Город
«Основоположник наращивания ногтей — стоматолог»: стоит ли покрывать зубы гель-лаком Общество
Автобусы, паромы и пешие прогулки: как побывать в Карелии без машины Общество
Архитектурные монстры Петербурга: какие здания раздражают горожан больше всего и почему их называют «кошмаром» Город
Вечное противостояние: чем отличается ленинградский рассольник от московского, и как его приготовить Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Транспорт Туризм
Категории
Общество Спорт

Устали думать, чем кормить семью? Идея для ужина в стиле «Мастера и Маргариты» (4 блюда по Булгакову)

21 мая 2025 12:01
Трапеза в Нехорошей квартире
Устали думать, чем кормить семью? Идея для ужина в стиле «Мастера и Маргариты» (4 блюда по Булгакову)
Кадр из сериала «Мастер и Маргарита»

Атмосфера мистическая, но трапеза что надо.

Что подать Воланду, если тот зайдёт к вам на ужин? Чем угощать Кота Бегемота, если он вдруг решит сыграть на рояле, а за столом появится Азазелло. Ну или явятся люди, которые называют себя вашей семье. Голодные и требующие хлеба и зрелищ.

Ответ прост: готовьте ужин в стиле Михаила Булгакова. Сценарий вечера и блюда, вдохновлённые романом «Мастер и Маргарита».

Атмосфера — полдела

Для начала стоит погасить верхний свет, зажечь свечи и включить тихую классическую музыку — желательно с элементами мистики. Белая скатерть, тёмная посуда, хрустальные бокалы, может, даже старая пишущая машинка на фоне — всё это создаст нужный антураж.

На стол — сервировка в духе Воланда: поднос, паюсная икра (если денег курю не клюют), белый хлеб, маринованные грибы и стопка ледяной водки в запотевшем графине. Именно такой завтрак был подан в «нехорошей квартире», когда герой понял — вот она, настоящая встреча с потусторонним.

Блюдо №1: сосиски в томате, как в «Нехорошей квартире»

Ингредиенты (на 2 порции):

  • сосиски — 6 шт.
  • сливочное масло — 30 г

Для соуса:

  • мясной бульон (лучше из говядины) — 1 стакан
  • спелые помидоры — 6 шт.
  • белое сухое вино — 0,25 стакана
  • сушеный тмин — 0,5 ч. л.
  • лавровый лист — 1 шт.
  • сушеная паприка — 0,5 ч. л.
  • белый и черный перец — по вкусу
  • соль и сахар — по вкусу
  • сливочное масло — 20 г

Приготовление:

  1. Помидоры ошпарить, очистить от кожицы и семян, мелко нарезать.
  2. В кастрюле соединить томаты, бульон, вино, лавровый лист и тмин. Варить 20 минут.
  3. Добавить специи, соль и сахар, проварить ещё пару минут. В конце — положить сливочное масло и снять с огня.
  4. Сосиски нарезать, обжарить в масле до золотистой корочки.
  5. Переложить в кастрюльку, залить соусом и аккуратно перемешать.

Блюдо №2: лангет с соусом пикан

Ингредиенты (на 5 порций):

  • говяжья вырезка (или филейная часть) — 1250 г
  • сливочное масло — 150 г
  • соль и чёрный перец — по вкусу

Для соуса:

  • говяжий бульон — 2 стакана
  • сливочное масло — 50 г
  • пшеничная мука — 1,5 ст. л.
  • маринованные белые грибы — 6 шт.
  • оливки — 10 шт.
  • корнишоны — 10 шт.
  • лимон — 1 шт.
  • красное сухое вино — 0,5 стакана
  • кайенский перец и сахар — по вкусу

Приготовление:

  1. Говядину нарезать тонкими пластинами, слегка отбить, посолить, поперчить.
  2. Обжарить на сливочном масле на сильном огне до румяной корочки (по 3–4 мин. с каждой стороны).
  3. Для соуса: растопить масло, пассеровать муку, влить бульон и варить 10 мин.
  4. Добавить нарезанные грибы, оливки, сок лимона, вино, специи, корнишоны. Проварить 2 минуты.
  5. Полить лангет горячим соусом и подать немедленно.

Блюдо №3: яйца-кокот с грибным пюре

Ингредиенты (на 4 порции):

  • яйца — 4 шт.
  • мясной бульон — 220 мл

Для грибного пюре:

  • шампиньоны — 400 г
  • сливочное масло — 30 г
  • лимонный сок — 1 ст. л.
  • вода — 4 ст. л.

Для белого соуса:

  • сливочное масло — 100 г
  • мука — 1,5 ст. л.
  • сливки — 1 стакан

Приготовление:

  1. Шампиньоны нарезать, тушить с водой, лимонным соком 5 минут. Отжать, измельчить в блендере.
  2. Сделать белый соус: масло + мука + сливки, варить до густоты.
  3. Смешать соус с пюре, немного подогреть.
  4. В кокотницы выложить пюре, сверху — сырое яйцо, залить бульоном.
  5. Запекать на водяной бане или в духовке, пока белок не схватится.

Блюдо №4. Паюсная икра на чёрном хлебе (закуска)

Ингредиенты:

  • чёрный хлеб — 4 ломтика
  • паюсная икра — 4 ч. л.
  • сливочное масло — 40 г
  • лимон — по желанию

Приготовление:

  1. Хлеб подсушить, смазать сливочным маслом.
  2. Выложить сверху икорку, украсить каплей лимонного сока.
  3. Подать с холодной водкой или белым вином — как это было у Воланда.

И не забудьте десерт

Пусть это будет чёрный чай с лимоном и мёдом, поданный в тонком фарфоре — и к нему пара кусочков бисквита, будто только что из буфета Варьете.

После ужина можно вслух перечитать одну из сцен романа — например, прогулку Маргариты в кремовом наряде или пир в потустороннем мире. Легкое ощущение театра и волшебства — это именно то, что должно остаться после вечера, вдохновлённого «Мастером и Маргаритой».

Новости по теме
В Москве каждый может почувствовать себя Воландом: вот где устроить ужин в духе романа Булгакова В Москве каждый может почувствовать себя Воландом: вот где устроить ужин в духе романа Булгакова 26 апреля 2025 17:03
«Удушающая атмосфера»: актер Носков рассказал о творческой эмиграции из Петербурга «Удушающая атмосфера»: актер Носков рассказал о творческой эмиграции из Петербурга 19 мая 2025 13:01
Психологи – новая элита Петербурга? Цена за сеанс уже, как хороший ужин в ресторане Психологи – новая элита Петербурга? Цена за сеанс уже, как хороший ужин в ресторане 7 февраля 2025 11:01
Каток, горка и фестивали в Никольских рядах: до каких пор в Петербурге будет атмосфера волшебства Каток, горка и фестивали в Никольских рядах: до каких пор в Петербурге будет атмосфера волшебства 12 января 2025 18:31
Экзотическое путешествие по цене ужина на двоих: что предлагает Узбекистан петербуржцам Экзотическое путешествие по цене ужина на двоих: что предлагает Узбекистан петербуржцам 25 декабря 2024 13:32
Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще