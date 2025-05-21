Устали думать, чем кормить семью? Идея для ужина в стиле «Мастера и Маргариты» (4 блюда по Булгакову)

Что подать Воланду, если тот зайдёт к вам на ужин? Чем угощать Кота Бегемота, если он вдруг решит сыграть на рояле, а за столом появится Азазелло. Ну или явятся люди, которые называют себя вашей семье. Голодные и требующие хлеба и зрелищ.
Ответ прост: готовьте ужин в стиле Михаила Булгакова. Сценарий вечера и блюда, вдохновлённые романом «Мастер и Маргарита».
Атмосфера — полдела
Для начала стоит погасить верхний свет, зажечь свечи и включить тихую классическую музыку — желательно с элементами мистики. Белая скатерть, тёмная посуда, хрустальные бокалы, может, даже старая пишущая машинка на фоне — всё это создаст нужный антураж.
На стол — сервировка в духе Воланда: поднос, паюсная икра (если денег курю не клюют), белый хлеб, маринованные грибы и стопка ледяной водки в запотевшем графине. Именно такой завтрак был подан в «нехорошей квартире», когда герой понял — вот она, настоящая встреча с потусторонним.
Блюдо №1: сосиски в томате, как в «Нехорошей квартире»
Ингредиенты (на 2 порции):
- сосиски — 6 шт.
- сливочное масло — 30 г
Для соуса:
- мясной бульон (лучше из говядины) — 1 стакан
- спелые помидоры — 6 шт.
- белое сухое вино — 0,25 стакана
- сушеный тмин — 0,5 ч. л.
- лавровый лист — 1 шт.
- сушеная паприка — 0,5 ч. л.
- белый и черный перец — по вкусу
- соль и сахар — по вкусу
- сливочное масло — 20 г
Приготовление:
- Помидоры ошпарить, очистить от кожицы и семян, мелко нарезать.
- В кастрюле соединить томаты, бульон, вино, лавровый лист и тмин. Варить 20 минут.
- Добавить специи, соль и сахар, проварить ещё пару минут. В конце — положить сливочное масло и снять с огня.
- Сосиски нарезать, обжарить в масле до золотистой корочки.
- Переложить в кастрюльку, залить соусом и аккуратно перемешать.
Блюдо №2: лангет с соусом пикан
Ингредиенты (на 5 порций):
- говяжья вырезка (или филейная часть) — 1250 г
- сливочное масло — 150 г
- соль и чёрный перец — по вкусу
Для соуса:
- говяжий бульон — 2 стакана
- сливочное масло — 50 г
- пшеничная мука — 1,5 ст. л.
- маринованные белые грибы — 6 шт.
- оливки — 10 шт.
- корнишоны — 10 шт.
- лимон — 1 шт.
- красное сухое вино — 0,5 стакана
- кайенский перец и сахар — по вкусу
Приготовление:
- Говядину нарезать тонкими пластинами, слегка отбить, посолить, поперчить.
- Обжарить на сливочном масле на сильном огне до румяной корочки (по 3–4 мин. с каждой стороны).
- Для соуса: растопить масло, пассеровать муку, влить бульон и варить 10 мин.
- Добавить нарезанные грибы, оливки, сок лимона, вино, специи, корнишоны. Проварить 2 минуты.
- Полить лангет горячим соусом и подать немедленно.
Блюдо №3: яйца-кокот с грибным пюре
Ингредиенты (на 4 порции):
- яйца — 4 шт.
- мясной бульон — 220 мл
Для грибного пюре:
- шампиньоны — 400 г
- сливочное масло — 30 г
- лимонный сок — 1 ст. л.
- вода — 4 ст. л.
Для белого соуса:
- сливочное масло — 100 г
- мука — 1,5 ст. л.
- сливки — 1 стакан
Приготовление:
- Шампиньоны нарезать, тушить с водой, лимонным соком 5 минут. Отжать, измельчить в блендере.
- Сделать белый соус: масло + мука + сливки, варить до густоты.
- Смешать соус с пюре, немного подогреть.
- В кокотницы выложить пюре, сверху — сырое яйцо, залить бульоном.
- Запекать на водяной бане или в духовке, пока белок не схватится.
Блюдо №4. Паюсная икра на чёрном хлебе (закуска)
Ингредиенты:
- чёрный хлеб — 4 ломтика
- паюсная икра — 4 ч. л.
- сливочное масло — 40 г
- лимон — по желанию
Приготовление:
- Хлеб подсушить, смазать сливочным маслом.
- Выложить сверху икорку, украсить каплей лимонного сока.
- Подать с холодной водкой или белым вином — как это было у Воланда.
И не забудьте десерт
Пусть это будет чёрный чай с лимоном и мёдом, поданный в тонком фарфоре — и к нему пара кусочков бисквита, будто только что из буфета Варьете.
После ужина можно вслух перечитать одну из сцен романа — например, прогулку Маргариты в кремовом наряде или пир в потустороннем мире. Легкое ощущение театра и волшебства — это именно то, что должно остаться после вечера, вдохновлённого «Мастером и Маргаритой».