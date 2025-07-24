«Забудьте о хаосе»: как организовать порядок в женской сумочке, чтобы она перестала напоминать «черную дыру»

Дамская сумочка — вещь, без которой сегодня не обойтись ни одной женщине.
Однако часто внутри нее царит настоящий хаос: косметика, лекарства, документы и мелочи беспорядочно перемешаны друг с другом.
Как навести в сумке порядок, чтобы все легко находилось, порталу «Городовой» рассказала организатор пространства Татьяна Бруяко.
Выложить все из сумочки — первый шаг к порядку
«При наведении порядка в сумочке мы используем те же принципы, что и для организации любого шкафа», — объясняет Бруяко.
Первое, что нужно сделать, — полностью освободить сумку. Таким образом можно увидеть все ее содержимое и адекватно оценить, что действительно необходимо.
Выбросить лишнее и разделить по категориям
После того как все вещи разложены на столе, нужно избавиться от мусора — фантиков, использованных салфеток, чеков.
Затем эксперт советует «разделить на категории: косметика, аптечка, гигиена, лекарства, документы, деньги, мелочь, что-то для ребёнка и так далее».
Важно убрать повторяющиеся вещи:
«Если у вас, например, две ручки или две пачки влажных салфеток, а вам хватает одной, лишнее стоит убрать».
Оценить частоту использования вещей
Татьяна Бруяко рекомендует подумать:
«Что вы используете редко? Может, стоит убрать эти вещи, чтобы облегчить вес сумки? Или подумайте, как вы справитесь, если этой вещи не будет».
Такой подход помогает сделать сумку комфортной и удобной.
Организация места внутри сумки
Разложив содержимое по категориям, нудно вложить каждую вещь в «отдельный карман сумки, косметичку или зип-пакет».
Так вещи не будут перемешиваться, и нужное найдется быстро и без лишних волнений.
«Даже такая мелочь, как порядок в сумочке, добавляет спокойствия и уверенности в суете повседневной жизни», — говорит эксперт.
Регулярная проверка — залог порядка
Порядок — процесс постоянный. Проверять содержимое сумки раз в 1-2 недели.
Также стоит убрать старые масла, фантики и ненужные салфетки. Так сумка всегда будет готова к любым ситуациям.
Зачем нужен поднос или контейнер
Если девушка часто меняет аксессуары, то ей лучше держать в прихожей «красивый поднос или контейнер».
«Каждый вечер выгружайте туда все содержимое, а утром перекладывайте в новую сумку. Удобно делать это, когда у вас все находится в мешочках или косметичках», — советует Бруяко.
Порядок в сумочке — это не просто удобство, а способ сделать повседневную жизнь более гармоничной:
«Когда все необходимое под рукой и организовано, это позволяет сосредоточиться на важных задачах, экономить время и снижать уровень стресса».