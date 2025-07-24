«Забудьте о хаосе»: как организовать порядок в женской сумочке, чтобы она перестала напоминать «черную дыру»

Дамская сумочка — вещь, без которой сегодня не обойтись ни одной женщине.

Однако часто внутри нее царит настоящий хаос: косметика, лекарства, документы и мелочи беспорядочно перемешаны друг с другом.

Как навести в сумке порядок, чтобы все легко находилось, порталу «Городовой» рассказала организатор пространства Татьяна Бруяко.

Выложить все из сумочки — первый шаг к порядку

«При наведении порядка в сумочке мы используем те же принципы, что и для организации любого шкафа», — объясняет Бруяко.

Первое, что нужно сделать, — полностью освободить сумку. Таким образом можно увидеть все ее содержимое и адекватно оценить, что действительно необходимо.

Выбросить лишнее и разделить по категориям

После того как все вещи разложены на столе, нужно избавиться от мусора — фантиков, использованных салфеток, чеков.

Затем эксперт советует «разделить на категории: косметика, аптечка, гигиена, лекарства, документы, деньги, мелочь, что-то для ребёнка и так далее».

Важно убрать повторяющиеся вещи:

«Если у вас, например, две ручки или две пачки влажных салфеток, а вам хватает одной, лишнее стоит убрать».

Оценить частоту использования вещей

Татьяна Бруяко рекомендует подумать:

«Что вы используете редко? Может, стоит убрать эти вещи, чтобы облегчить вес сумки? Или подумайте, как вы справитесь, если этой вещи не будет».

Такой подход помогает сделать сумку комфортной и удобной.

Организация места внутри сумки

Разложив содержимое по категориям, нудно вложить каждую вещь в «отдельный карман сумки, косметичку или зип-пакет».

Так вещи не будут перемешиваться, и нужное найдется быстро и без лишних волнений.

«Даже такая мелочь, как порядок в сумочке, добавляет спокойствия и уверенности в суете повседневной жизни», — говорит эксперт.

Регулярная проверка — залог порядка

Порядок — процесс постоянный. Проверять содержимое сумки раз в 1-2 недели.

Также стоит убрать старые масла, фантики и ненужные салфетки. Так сумка всегда будет готова к любым ситуациям.

Зачем нужен поднос или контейнер

Если девушка часто меняет аксессуары, то ей лучше держать в прихожей «красивый поднос или контейнер».

«Каждый вечер выгружайте туда все содержимое, а утром перекладывайте в новую сумку. Удобно делать это, когда у вас все находится в мешочках или косметичках», — советует Бруяко.

Порядок в сумочке — это не просто удобство, а способ сделать повседневную жизнь более гармоничной: