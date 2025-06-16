«Вернулся на место ДТП и обвинил в бегстве»: как мошенники используют доверчивость водителей — и какие меры предосторожности помогут избежать ловушки

Оформление ДТП без полиции может быть удобным и быстрым способом решения проблемы, но, к сожалению, и здесь не обходится без мошенников.

Как не стать жертвой обмана и защитить свои права? Об этом порталу «Городовой» рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин.

Схема 1: «Уважаемый человек» и расписка об отсутствии претензий

По словам эксперта, сейчас существует несколько типов мошенничества с оформлением ДТП без сотрудников ГИБДД.

«После ДТП, вам предлагают решить проблему на месте, без составления европротокола или вызова инспектора. Мошенник будет пугать вас тем, что при вызове ГИБДД страховка на ближайшие пару лет будет дороже, может упирать на жалость, говоря что он спешит или вовсе угрожать проблемами, так как он «уважаемый человек» и его время очень ценится. Фокус этого мошенничества состоит в том, что вы отдаете деньги мошеннику, разъезжаетесь, а после мошенник возвращается на место ДТП и говорит, что вы покинули место ДТП, теперь вас лишат прав и нужно еще поощрить хулигана», — отметил Ладушкин.

Обезопасить себя от этого метода может съемка всего что происходит на видео. Это не нарушает закон, поскольку таким образом фиксируются обстоятельства ДТП. Также следует сохранять все переписки с мошенником.

Кроме того, необходимо запросить у второго участника расписку об отсутствии претензий к вам в результате ДТП. Можно записать видео, на котором второй участник признает, что претензий он не имеет. Добросовестный водитель без проблем выполнит один из этих пунктов.

Схема 2: код из СМС и звонок «от страховой компании»

«Вы попали в ДТП, у вас и второго участника есть полис ОСАГО, вы можете быть не виноваты в ДТП, при этом второй участник ведет себя вежливо, соглашается на любой вид оформления и вообще никак не торопит вас в принятии решения. После этого вам поступает звонок, якобы от страховой компании, ГИБДД или службы дорожного надзора, где говорят о том, что зафиксировали по камерам факт ДТП и для оформления вам нужно будет продиктовать короткий код из смс», — рассказывает автоэксперт.

Фактически, это симбиоз телефонного мошенничества и автоподстав. На самом деле, ни страховая компания, ни дорожные службы никогда не звонят вам первыми. Обязанность уведомить о ДТП страховую лежит на водителе. И ни одна из этих служб не использует для регистрации случая коды из смс.

Схема 3: превышение суммы европротокола и обращение к виновнику ДТП

«Бывают случаи, когда оформляя ДТП по европротоколу, сумма необходимая для ремонта может превышать сумму страховой премии по евро протоколу. В этом случае по ГК РФ, потерпевший может обратиться за возмещением уже к виновнику, а не к страховой компании, для компенсации разницы в суммах», — заключает Ладушкин.

Если нет уверенности в сумме, которая может потребоваться для ремонта, лучше не оформлять европротокол, а дождаться инспектора.

Европротокол существует для оформления незначительных ДТП, с двумя участниками, у которых есть полис ОСАГО, и без пострадавших и посторонних повреждений

На дорогах всегда стоит сохранять бдительность. Нельзя доверять незнакомцам, предлагающим сомнительные схемы оформления ДТП.