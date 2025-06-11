Уже семь пляжей: где в Ленобласти и Петербурге можно купаться официально

Ранее в регионе можно было освежиться в шести водоемах.

Лето в Ленинградской области уже в полном разгаре, и, несмотря на то, что синоптики советуют дождаться второй половины июня, многие мечтают о том, чтобы освежиться в озере или реке. Есть еще одно «но»: как показывают последние проверки, купаться можно далеко не везде.

Роспотребнадзор провел масштабный мониторинг качества воды на пляжах и водоемах региона и Санкт-Петербурга и выявил, что из 20 проверенных мест только три водоема в Ленобласти действительно безопасны для отдыха и купания. А в самой Северной столице стало чуть больше мест для пляжного отдыха.

Три безопасных озера в Ленобласти

После лабораторных исследований, которые проводятся с мая 2025 года и продолжаются еженедельно, стало ясно, что жителям региона лучше купаться в трех озерах:

Отрадное озеро в поселке Плодовое; Ратное озеро в поселке Кузнечное; Снетковское озеро в поселке Ларионовское

Все они расположены в Приозерском районе и отвечают требованиям нужным показателям. Это значит, что купаться там можно без опасений за здоровье.

Почему остальные водоемы опасны?

В остальных местах качество воды не соответствует санитарным нормам. Вода там может содержать вредные бактерии, вирусы и паразиты, которые способны вызвать кишечные инфекции и другие заболевания.

Кроме того, в некоторых водоемах фиксируются превышения по химическим загрязнителям, что связано с неочищенными стоками и промышленными сбросами. Особенно опасны необорудованные места для купания, где нет спасателей и не проверено дно.

Что делают власти?

Роспотребнадзор с мая ведет постоянный мониторинг качества воды на 20 пляжах и водоёмах Ленинградской области. Также на контроле МЧС и районных властей находятся более 120 неорганизованных мест массового отдыха, где принимаются меры безопасности.

Кроме того, подано 27 заявок на открытие официальных пляжей, из них девять — в детских лагерях. Это значит, что инфраструктура для безопасного отдыха у воды постепенно развивается.

А что в Петербурге

В Северной столице вновь проверили водоемы и теперь купаться официально можно уже не в трех, а четырех пляжах:

1-е Суздальское озеро (Верхнее) — Выборгский район;

2-е Суздальское озеро (Среднее) — Выборгский район;

Ольгинский водоем — Выборгский район;

Безымянное озеро — Красносельский район.

Так, постепенно количество пляжей для жителей Ленобласти и петербуржцев увеличивается. Работа по улучшению ситуации продолжается, поэтому лучше не рисковать и выбирать пляжи с подтвержденным качеством воды.

Тем более, что в России увеличивается количество людей, которые заразились церкариозом.

Эту болезнь вызывают личинки гельминтов птиц, они прокусывают кожу человека и проникают внутрь организма. Обычно это происходит после купания в необорудованном месте.