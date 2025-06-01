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Финнов, американцев и завода: в честь чего получили названия самые необычные улицы Петербурга

Опубликовано: 1 июня 2025 16:31
Петербург
Финнов, американцев и завода: в честь чего получили названия самые необычные улицы Петербурга
Фото: Городовой.ру

Иногда над неймингом совершенно не заморачивались. Но выходило отлично.

В Петербурге, как и в любом старом городе, можно встретить улицы с необычными названиями. Некоторые из них кажутся странными, даже абсурдными — пока не разберёшься в их происхождении. Вот десять таких улиц, которые вызывают вопросы у местных и туристов.

1. Улица 2-й Луч

Название, как будто из советского НИИ: безликое и техническое. Но на деле — остаток от амбициозного проекта конца XIX века, когда на юго-востоке города планировали «Стеклянный городок». Улицы хотели назвать по аналогии с «лучами». Остались только обрывки идеи — вроде 2-го Луча. Где 1-й и 3-й? Когда-то были.

2. Бармалеева улица

Нет, её не назвали в честь лысого разбойника из сказки Чуковского, хотя связь есть. Сам писатель жил поблизости и подсмотрел название.

Но историки склоняются к версии, что название связано с фамилией купца или прапорщика полиции по фамилии Бармалеев. И всё же имя литературного героя прочно прилипло к вывеске.

3. Гуммолосаровская улица

Кажется, что придумано ради забавы. На деле — всё серьёзно: название происходит от финского Hummalasaari — «пьяный остров». Это была реальная деревня под Пушкиным, где когда-то располагались питейные заведения. Сегодня — один из районов малоэтажной застройки.

4. Переулок Газа

Первое впечатление — связано с газовыми трубами. На деле — с революционером Иваном Газой, слесарем и партийным деятелем времён гражданской войны. Его фамилию носили улицы, переулки и даже заводы по всей стране.

5. Улица Лассаля

Не французский ткач Филипп де Лассаль, а немецкий философ-социалист Фердинанд Лассаль, основатель первой социал-демократической партии Германии. Название улицы напоминает о временах, когда идеология определяла географию.

6. Фильтровское шоссе

Кажется, что речь о чём-то химическом. На самом деле — о первой в стране биологической станции очистки сточных вод, которая работала здесь в 1930-х. Вот и название пошло от слова «фильтр».

7. Улица Джона Рида

Американец в Петербурге? Именно так. Джон Рид — автор книги «Десять дней, которые потрясли мир», о революции 1917 года. Его имя стало символом дружбы между народами, и улица в Ленинграде появилась не случайно.

8. Проспект КИМа

Не кореец по фамилии Ким, а аббревиатура: Коммунистический Интернационал Молодёжи. Подобные названия были модой в СССР — как символ связи с мировым пролетариатом.

9. Ракитовская улица

Похоже на отсылку к ивам, растущим у воды. На самом деле названа в честь помещика Ракитина. В Шувалово-Озерках такая история — не редкость.

10. Сердобольская улица

В честь города Сердоболь — ныне Сортавала в Карелии, а не очередной бабушке, переводящей миллионы в Сети незнакомцам. Интересно, что наоборот чаще бывшие финские названия меняли на русские, а здесь оставили историческое русское.

Петербург полон таких историй. Стоит только начать всматриваться в названия, и город начинает рассказывать свои маленькие, но важные истории.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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