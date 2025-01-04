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Куда ехать отдыхать, пока Черное море закрыто

4 января 2025 17:01
Море и город
Куда ехать отдыхать, пока Черное море закрыто
Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Там можно не только на пляжах валяться, но и в горы ходить.

Безусловно, трагедия Черного моря потрясла всех. Однако, если вы не собираетесь ехать в Краснодарский край работать волонтером на время отпуска, то все равно придется выбирать из других направлений.

Ближайшие красоты от Петербурга — постсоветская Прибалтика, Карелия или Калининград. Там полно водных ресурсов, роскошные леса, потрясающая архитектура. Но пожариться на солнышке вряд ли получится. Поэтому, для тех, кто привык к анапскому отдыху, президент Уральской Ассоциации Туризма Михаил Мальцев дал совет:

«Дагестан — пятьдесят процентов где-то от стоимости можно найти рейсы из Санкт-Петербурга по направлению Махачкала Дагестан. И там за последние два года построены целые гостиничные комплексы, которые полностью удовлетворяют требования туристов и по экологичности, и по технологичности, и по комфорту. А красивое и чистое Каспийское море и величественные горы? Туда можно ездить круглый год».

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Автор:
Максакова Яна Ольга Тарантина
Общество Туризм
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