Куда ехать отдыхать, пока Черное море закрыто

Там можно не только на пляжах валяться, но и в горы ходить.

Безусловно, трагедия Черного моря потрясла всех. Однако, если вы не собираетесь ехать в Краснодарский край работать волонтером на время отпуска, то все равно придется выбирать из других направлений.

Ближайшие красоты от Петербурга — постсоветская Прибалтика, Карелия или Калининград. Там полно водных ресурсов, роскошные леса, потрясающая архитектура. Но пожариться на солнышке вряд ли получится. Поэтому, для тех, кто привык к анапскому отдыху, президент Уральской Ассоциации Туризма Михаил Мальцев дал совет: