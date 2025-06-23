«В ГОСТе не написано, что мясо должно быть волосатым»: две тушенки, которые забраковал покупатель «Светофора»

270 рублей на ветер, один из продуктов произведен в Петербурге.

Иногда хочется простого — макароны и тушёнка, как в старые добрые времена. Автор Дзена решил устроить себе скромный обед и открыл две банки тушёнки, купленные в «Светофоре». Одна — свинина, вторая — говядина, обе по ГОСТу. Казалось бы, надежно. Но дальше — как в плохом фильме ужасов.

Свиная тушёнка от «Новгородского пищевого комбината» стоила 134 рубля, была оформлена по всем правилам: ГОСТ, лавровый лист, черный перец, процент мяса на этикетке — не менее 59%. Приятно удивила даже дата производства — всего полгода назад.

Но как только открыли банку — пошёл запах. И не приятный мясной, а «вонь старого хряка». Уже на этом этапе аппетит ушёл, и — правильно сделал.

Внутри — жир. Много. Очень много. Практически ничего, что можно было бы идентифицировать как мясо.

Только пупырчатая кожа, лоснящаяся и, как оказалось, с волосами. «Хорошая тушёнка всегда пахнет приятно», — пишет автор. Кусочек мяса всё же нашёлся, но оказался водянистым и почти безвкусным. «Такое можно есть только с большого голода».

Говяжья тушёнка от «МКК "Балтийский"» вроде бы должна была спасти день. Стоила 140 рублей, халяль, произведена в Петербурге. Состав выглядел сносно: 50% мяса, остальное — субпродукты и жир.

Визуально под жировой шапкой даже что-то мясное просматривалось. Но и тут — тот же запах: «старой коровы». Внутри — мясо с соединительными тканями, приемлемое по текстуре, но без радости. Аппетита не прибавлял и почти съеденный волос.

«Даже не знаю, что хуже — если это был коровий или человеческий? Опять же в ГОСТе не написано, что мясо должно быть волосатым», — отмечает автор.

Обед не удался. Макароны остались сиротливо лежать в тарелке. Содержимое обеих банок было вывалено в миску и заморожено — «для бродячих кошек». Хотя и тут автор не уверен, оценят ли кошки «такой подгон».

Вывод простой и печальный: тушёнка из «Светофора» — это лотерея, в которой чаще проигрываешь. А иногда — теряешь веру в ГОСТ.