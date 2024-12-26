В них появились первые студии и лифты: какими были доходные дома Петербурга

Доходные дома Петербурга — это не только архитектурные шедевры, но и целый мир с уникальными правилами и укладом жизни. Эти здания стали символами стремительного роста города и его социальной поляризации, а также иллюстрируют, как эволюция городской инфраструктуры повлияла на повседневную жизнь горожан.
Самые дорогие квартиры и барские этажи
В дореволюционном Петербурге роскошные квартиры находились на так называемых барских этажах — втором и третьем. Эти квартиры отличались высокими потолками, изысканным декором и дорогими печами. Но даже в самых престижных районах, таких как Адмиралтейская часть, богатые и бедные соседи могли жить в пределах одного доходного дома, просто на разных этажах или в отдалённых флигелях.
Чем выше этаж и глубже во двор, тем дешевле становилось жильё. Например, на престижной Большой Морской улице в третьем дворе могли селиться мастеровые, трудившиеся неподалёку.
Квартиры на любой вкус и кошелёк
Доходные дома строились для самых разных социальных групп:
- Многокомнатные квартиры (4-6 комнат) для среднего класса и семей.
- Однокомнатные квартиры впервые появились в доме пивоторговца Ивана Дурдина. Тогда появление студий считалось новаторством, но спроса среди обеспеченных горожан такие квартиры не вызвали. Зато их активно арендовали представители криминального мира.
- Коридорные дома с десятками комнат и общими удобствами, рассчитанные на пролетариев и рабочих. Были даже варианты аренды по сменам: один жилец спал ночью, а другой — днём.
Самая большая квартира, о которой известно, насчитывала 18 комнат. Она находилась на углу Восстания и Некрасова, и попасть в неё можно было через три лестницы: две парадные и одну чёрную.
Первые лифты и технические новшества
Первые лифты в Петербурге появились в банковских зданиях, а затем — в жилых домах. Это ненадолго вызвало моду на квартиры на высоких этажах. Одним из первых домов с одинаковыми квартирами на всех этажах стал доходный дом архитектора Виктора Шретера на улице Марата. Это было удобно для проведения инженерных коммуникаций и управления жильём.
Кто строил доходные дома
Доходные дома возводили не только частные застройщики, но и представители императорской семьи, религиозные общины и предприниматели. Например, семья Ратьковых-Рожновых владела множеством доходных домов, включая здания бизнес-класса. Строительство таких домов считалось выгодным вложением: окупались они за полтора года благодаря притоку новых жителей.
Контрасты петербургской жизни
Доходные дома Петербурга — это место, где переплетались роскошь и бедность. Одни жили в многокомнатных квартирах, украшенных антиквариатом, другие делили койку по сменам или ютились на квадратном метре в рабочей казарме. Эти дома стали олицетворением социальных контрастов Петербурга, сохранив в себе богатую историю города и его жителей.