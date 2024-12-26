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В них появились первые студии и лифты: какими были доходные дома Петербурга

26 декабря 2024 18:33
В них появились первые студии и лифты: какими были доходные дома Петербурга
В них появились первые студии и лифты: какими были доходные дома Петербурга
Фото Городовой.ру

До сих пор приковывают к себе взгляды зевак.

Доходные дома Петербурга — это не только архитектурные шедевры, но и целый мир с уникальными правилами и укладом жизни. Эти здания стали символами стремительного роста города и его социальной поляризации, а также иллюстрируют, как эволюция городской инфраструктуры повлияла на повседневную жизнь горожан.

Самые дорогие квартиры и барские этажи

В дореволюционном Петербурге роскошные квартиры находились на так называемых барских этажах — втором и третьем. Эти квартиры отличались высокими потолками, изысканным декором и дорогими печами. Но даже в самых престижных районах, таких как Адмиралтейская часть, богатые и бедные соседи могли жить в пределах одного доходного дома, просто на разных этажах или в отдалённых флигелях.

Чем выше этаж и глубже во двор, тем дешевле становилось жильё. Например, на престижной Большой Морской улице в третьем дворе могли селиться мастеровые, трудившиеся неподалёку.

Квартиры на любой вкус и кошелёк

Доходные дома строились для самых разных социальных групп:

  • Многокомнатные квартиры (4-6 комнат) для среднего класса и семей.
  • Однокомнатные квартиры впервые появились в доме пивоторговца Ивана Дурдина. Тогда появление студий считалось новаторством, но спроса среди обеспеченных горожан такие квартиры не вызвали. Зато их активно арендовали представители криминального мира.
  • Коридорные дома с десятками комнат и общими удобствами, рассчитанные на пролетариев и рабочих. Были даже варианты аренды по сменам: один жилец спал ночью, а другой — днём.

Самая большая квартира, о которой известно, насчитывала 18 комнат. Она находилась на углу Восстания и Некрасова, и попасть в неё можно было через три лестницы: две парадные и одну чёрную.

Первые лифты и технические новшества

Первые лифты в Петербурге появились в банковских зданиях, а затем — в жилых домах. Это ненадолго вызвало моду на квартиры на высоких этажах. Одним из первых домов с одинаковыми квартирами на всех этажах стал доходный дом архитектора Виктора Шретера на улице Марата. Это было удобно для проведения инженерных коммуникаций и управления жильём.

Кто строил доходные дома

Доходные дома возводили не только частные застройщики, но и представители императорской семьи, религиозные общины и предприниматели. Например, семья Ратьковых-Рожновых владела множеством доходных домов, включая здания бизнес-класса. Строительство таких домов считалось выгодным вложением: окупались они за полтора года благодаря притоку новых жителей.

Контрасты петербургской жизни

Доходные дома Петербурга — это место, где переплетались роскошь и бедность. Одни жили в многокомнатных квартирах, украшенных антиквариатом, другие делили койку по сменам или ютились на квадратном метре в рабочей казарме. Эти дома стали олицетворением социальных контрастов Петербурга, сохранив в себе богатую историю города и его жителей.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургДостопримечательности
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