Как правильно колядовать 6 января

6 января православные отмечают Сочельник, или Коляду — праздник, полный веселья и традиций. Этот день сочетает в себе православные обычаи и древние языческие верования. Наши предки любили наряжаться в костюмы различных животных и устраивать яркие карнавальные шествия. Кукольный театр-вертеп был важной частью празднования, представляя сцены из жизни младенца Иисуса.

Сегодня в Петербурге продолжают колядовать в Сочельник. Люди редко облачаются в костюмы медведя, коня, быка, гуся, журавля или козы. Но все же переодеваются в необычные наряды и ходят по соседям, распевая песни и выпрашивая угощения. Можно сказать, что Колядка — это такой веселый способ попросить еду, нарядившись в кого-нибудь экзотического!

Так что, если вдруг к вам в гости придут какие-то загадочные существа, знайте — это не инопланетяне, а ваши соседи-колядующие. Лучше сразу доставайте угощения, чтобы не пришлось слушать бесконечные песни!