В Петербурге начали борьбу с серостью: уже выделили 7 миллионов рублей

Петербург готовится стать не только культурной, но и экологической столицей — власти города утвердили масштабное расширение территорий зелёных насаждений. Согласно постановлению, подписанному в Смольном, изменения затронут все 18 районов Северной столицы.

Что за борьба с серостью

Речь идёт о поправках в Закон «О зеленых насаждениях общего пользования», которые предполагают значительное увеличение «зелёных пятен» на карте города.

Так, 87 новых участков общегородского значения займут 150 гектаров. Ещё 52 территории местного значения добавят 90 гектаров зелени, а в резерв озеленения поступят 48 гектаров — это 6 дополнительных площадок, предназначенных для будущих скверов и парков.

Горожане смогут почувствовать изменения не только на окраинах, но и в самых густонаселённых частях города. Новые зоны появятся как в центре, так и в спальных районах — от Выборгского до Колпинского.

Почему решились на озеленение

Повод для таких изменений вполне прагматичный: по итогам 2024 года Петербург не попал в десятку самых зелёных городов страны. Это стало тревожным звоночком для городских властей, которые решили не откладывать дело в долгий ящик и перезапустить программу «Зелёные насаждения».

К работе подключили экспертов-ботаников, которым поручено не только актуализировать карту зелёных зон, но и разработать предложения по улучшению городской среды. Стоимость работ — почти 7 миллионов рублей, передает Neva.

Если планы удастся воплотить в жизнь, привычный облик серого Петербурга может заметно измениться. А значит, уже в ближайшие годы у горожан появится больше зелёных маршрутов для прогулок, новых скверов и уютных мест отдыха — в шаговой доступности.