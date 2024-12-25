Приметы на 26 декабря

26 декабря православная церковь почитает память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, день этот также называют Евстратом. По народным поверьям, в этот день ведьмы собирались на тайные встречи, планируя похитить солнце и уничтожить его, что в Петербурге почти удалось, если учесть его частоту появления в небе. Считалось, что на Евстрата следует воздерживаться от использования грубых слов, иначе ведьма могла бы приземлиться прямо на голову.

Также существовал обычай не оставлять веник на крыльце, поскольку нечисть могла забрать его, чтобы создать снежные вихри, поглощающие солнечный свет.

Приметы на день:

Если волки воют близко от дома, готовьтесь к морозу.

Солнце садится за большое облако — ожидается буран.

Именины сегодня у: Орест, Яков, Николай, Иван, Емельян, Евгений, Григорий, Герман, Гавриил, Владимир, Василий, Арсений, Аркадий, Анастасия, Алексей, Александр.