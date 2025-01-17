В Госдуме обсуждают инициативу о сокращении новогодних выходных

В Госдуме покусились на святое — предложили сократить новогодние выходные до пяти дней. С такой инициативой выступил депутат Бадма Башанкаев, мотивируя это как медицинскими, так и социальными причинами. Вопрос вызвал активное обсуждение и в Петербурге, где новогодние праздники традиционно считаются важной частью зимнего отдыха.

Башанкаев, обладающий медицинским опытом, отметил, что длинные праздники с 31 декабря часто сопровождаются ростом травматизма, обострениями заболеваний, таких как панкреатит, и другими проблемами, связанными с нездоровым питанием и чрезмерным потреблением алкоголя.

«По медицинским ощущениям столь длинные — нецелесообразно. Лучше по 3-5 дней много раз в течение года», — приводит его слова журналист Александр Юнашев в своём Telegram-канале.

Аналогичная ситуация, по словам депутата, наблюдается и в мае, когда длинные выходные иногда превращаются в источник новых проблем, вместо того чтобы приносить отдых и пользу.

Башанкаев считает, что проблема кроется в неправильной культуре проведения отдыха. Частые, но короткие периоды отдыха, по его мнению, помогут людям избегать перегрузок и сохранять здоровье.