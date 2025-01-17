Городовой / Общество / В Госдуме обсуждают инициативу о сокращении новогодних выходных
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

В Госдуме обсуждают инициативу о сокращении новогодних выходных

17 января 2025 15:03
Новый Год
В Госдуме обсуждают инициативу о сокращении новогодних выходных
Городовой ру

Майские праздники тоже хотят урезать.

В Госдуме покусились на святое — предложили сократить новогодние выходные до пяти дней. С такой инициативой выступил депутат Бадма Башанкаев, мотивируя это как медицинскими, так и социальными причинами. Вопрос вызвал активное обсуждение и в Петербурге, где новогодние праздники традиционно считаются важной частью зимнего отдыха.

Башанкаев, обладающий медицинским опытом, отметил, что длинные праздники с 31 декабря часто сопровождаются ростом травматизма, обострениями заболеваний, таких как панкреатит, и другими проблемами, связанными с нездоровым питанием и чрезмерным потреблением алкоголя.

«По медицинским ощущениям столь длинные — нецелесообразно. Лучше по 3-5 дней много раз в течение года», — приводит его слова журналист Александр Юнашев в своём Telegram-канале.

Аналогичная ситуация, по словам депутата, наблюдается и в мае, когда длинные выходные иногда превращаются в источник новых проблем, вместо того чтобы приносить отдых и пользу.

Башанкаев считает, что проблема кроется в неправильной культуре проведения отдыха. Частые, но короткие периоды отдыха, по его мнению, помогут людям избегать перегрузок и сохранять здоровье.

Новости по теме
3 совета для детей и взрослых: Продеус из «Жить здорово!» дал советы, как оставаться здоровым всю осень 3 совета для детей и взрослых: Продеус из «Жить здорово!» дал советы, как оставаться здоровым всю осень 26 октября 2024 21:30
Эрмитаж не на первом месте: какие музеи Петербурга попали в топ-10 по популярности в новогодние выходные Эрмитаж не на первом месте: какие музеи Петербурга попали в топ-10 по популярности в новогодние выходные 20 января 2025 17:03
У петербурженок осталось 5 лет на раздумья: в Госдуме взялись за маткапитал У петербурженок осталось 5 лет на раздумья: в Госдуме взялись за маткапитал 15 января 2025 09:31
Какие продукты сохранят петербуржцам здоровье хоть до 100 лет: набор простой и доступный Какие продукты сохранят петербуржцам здоровье хоть до 100 лет: набор простой и доступный 14 января 2025 09:33
Самые частые травмы детей Петербурга: Педиатрический университет подводит итоги новогодних выходных Самые частые травмы детей Петербурга: Педиатрический университет подводит итоги новогодних выходных 11 января 2025 16:02
Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургПраздники
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 7
🙏 1
😹 3
🙀 20
😿 5
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».