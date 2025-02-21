Смольный собор распахнет двери для туристов

Теперь можно будет увидеть хоры и подкупольное пространство храма, ранее закрытые для широкой публики.

Знаменитый Воскресенский Смольный собор Санкт-Петербурга станет еще доступнее для туристов. На «Музейном вечере», организованном Комитетом по развитию туризма, было объявлено о включении собора в индивидуальные туристические программы и его интеграции в обзорные экскурсии по городу.

Это откроет уникальную возможность для посетителей: теперь можно будет увидеть хоры и подкупольное пространство храма, ранее закрытые для широкой публики. Для юных гостей готовятся интерактивные квесты, которые в увлекательной форме расскажут об истории Смольного собора. Такой подход сделает знакомство с культурным наследием более интересным для всех возрастов.

Помимо расширения туристических возможностей, собор готовит масштабные мероприятия к важным датам. К 9 мая запланировано мультимедийное световое шоу, посвященное 80-летию Великой Победы. А 4 августа состоится празднование 190-летия освящения собора, которое также будет сопровождаться особыми событиями, раскрывающими культурный и исторический контекст этого места.

Как сообщает «Петербургский дневник», теперь туристы смогут по-новому взглянуть на этот архитектурный шедевр и узнать больше о его истории.

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