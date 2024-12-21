Городовой / Общество / Памятники блокадного Ленинграда: как сохранить память и прочувствовать историю
Эксклюзив
Последние новости
Частные клиники Петербурга будут оцениваться по-новому: для чего это понадобилось Общество
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Категории
Общество Спорт

Памятники блокадного Ленинграда: как сохранить память и прочувствовать историю

21 декабря 2024 11:32
В разы ценнее Эрмитажа: эти памятники Петербурга заставят чаще биться сердце даже самых искушенных туристов
Памятники блокадного Ленинграда: как сохранить память и прочувствовать историю
Legion-Media

Сами жители Северной столице стараются не бывать там без особой нужны.

Санкт-Петербург предлагает туристам множество красивых и уникальных достопримечательностей. Но они не заставят затаить дыхание и замереть на несколько минут. Ради таких сильных эмоций идти надо вовсе не в Эрмитаж и не на Дворцовую площадь. Есть памятные места, связанных с героической историей блокадного Ленинграда. Эти символы напоминают о стойкости горожан, их мужестве и жертвах, принесенных ради жизни.

Памятник громкоговорителю на Невском проспекте

На углу Невского, 54, установлен мемориал, напоминающий о репродукторах, которые стали голосом блокадного Ленинграда. Через громкоговорители жители узнавали о сигналах тревоги, получали важные инструкции, а также слушали новости, стихи и музыку.

Метроном, звучавший между передачами, служил символом жизни: 60 ударов в минуту означали спокойствие, учащенный ритм предупреждал о воздушной тревоге. Мемориал был дополнен в 2019 году современными репродукторами, которые сейчас используются для городских мероприятий.

Надписи о наиболее опасных сторонах улиц

Знаменитая надпись: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» появилась зимой 1941–1942 годов. Сейчас такие таблички можно увидеть на Невском проспекте, 14, Лесном проспекте и на Васильевском острове. Эти предупреждения спасли тысячи жизней, напоминая, как важно соблюдать осторожность.

Памятник блокадной проруби на Фонтанке

В блокадные дни жители брали воду из рек и каналов. На набережной Фонтанки, 21, установлен памятник, который увековечил этот жизненно важный источник. Ледяные проруби были символом выживания: именно здесь, рискуя жизнью, горожане добывали воду для своих семей.

Памятник матерям на Почтамтской улице

Скульптура, посвященная матерям, спасавшим своих детей, находится на Почтамтской улице, 11. Этот трогательный мемориал напоминает о жертвах и любви, которые позволили многим детям выжить в условиях блокады. Автором композиции стал Борис Семенов, сам переживший блокаду.

Блокадный колодец на проспекте Непокоренных

На проспекте Непокоренных, 6, установлен медальон, посвященный блокадным колодцам. Когда водопровод перестал работать, горожане черпали воду из колодцев, спасая свои семьи от жажды.

Каждое из этих памятных мест хранит воспоминания о трагических и героических событиях блокадного Ленинграда. Посетив их, жители и гости Санкт-Петербурга могут прикоснуться к истории, понять, через что прошли люди, и отдать дань уважения их подвигу.

Блокадные памятники Петербурга — это живая память, которая напоминает о стойкости, мужестве и любви к жизни, пишет источник.

Новости по теме
Новый год вопреки: как 31 декабря отмечали в блокадном Ленинграде Новый год вопреки: как 31 декабря отмечали в блокадном Ленинграде 10 декабря 2024 17:31
В Петербурге увеличат выплаты ветеранам и жителям блокадного Ленинграда В Петербурге увеличат выплаты ветеранам и жителям блокадного Ленинграда 21 сентября 2024 20:20
Погружение в историю семьи: с чего петербуржцам начать строить генеалогическое древо Погружение в историю семьи: с чего петербуржцам начать строить генеалогическое древо 8 января 2025 10:31
Нечеловеческая стойкость в сердце блокадного города: как выживала бегемотиха Красавица Нечеловеческая стойкость в сердце блокадного города: как выживала бегемотиха Красавица 7 января 2025 23:02
В Петербурге появится памятник выше Александровской колонны: где его поставят В Петербурге появится памятник выше Александровской колонны: где его поставят 7 января 2025 09:32
Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургИсторииТуризм
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».