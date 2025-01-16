Что подорожало в Ленобласти и Петербурге больше всего

Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%, сообщает Росстат. Петербуржцы, как и все россияне, ощутили значительный рост цен на товары и услуги, особенно на продовольствие. Услуги в Ленобласти подорожали на 9,97%, а продукты — на 9,18%.

Рекордсмены среди подорожавших продуктов

Некоторые категории товаров особенно удивили. Стоимость картофеля выросла на 90,6%, репчатого лука — на 46,6%, а капусты — на 42,6%. Эти продукты, которые часто попадают в традиционные блюда петербуржцев, стали ощутимой нагрузкой на семейный бюджет.

Оптимистичный прогноз или вызов?

Центральный банк России прогнозирует, что в 2025 году инфляция составит 4,5–5,0%. Это требует снижения ее текущего уровня почти в два раза. Если эти планы сбудутся, петербуржцы смогут почувствовать облегчение в своих повседневных расходах.

Как справляться с ростом цен?

Жителям Петербурга стоит обращать внимание на акции и скидки в супермаркетах, планировать покупки заранее и поддерживать локальных производителей, которые предлагают продукцию по более доступным ценам, пишет источник.