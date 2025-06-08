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В Сети назвали самый медленный, зеленый и красивый город России: мнение иностранца

Опубликовано: 8 июня 2025 19:01
иностранец в России
В Сети назвали самый медленный, зеленый и красивый город России: мнение иностранца
Фото: Городовой.ру

Блогер-голландец объездил десятки мест, но это выше всяких похвал.

Обычный европейский турист, привыкший к ухоженным кварталам, велосипедным дорожкам и бережному отношению к природе, вряд ли ожидает найти всё это в российской глубинке.

Но один голландец, путешествуя по стране, признался: Светлогорск — самый красивый и зелёный город России, который он видел. Причём не просто красивый, а настоящий город для жизни.

Этот небольшой курорт в Калининградской области поразил его своей гармонией: зелень здесь не просто присутствует — она определяет ритм жизни, архитектура не доминирует, а вплетается в ландшафт, а атмосфера будто создана для тех, кто умеет наслаждаться тишиной и уютом.

Неудивительно, что Светлогорск входит в международное объединение Cittaslow, в котором собираются самые "медленные" города мира — с неторопливым бытом, осознанным ритмом и заботой о каждом жителе.

Город, где когда-то действовало правило: каждый отдыхающий обязан привезти с собой саженец. Результат — почти полторы тысячи видов деревьев и кустарников, которые превратили улицы в прогулочные аллеи, а дворы — в мини-дендрарии. Вокруг — не просто курорт, а будто ботанический сад под открытым небом.

Старинные виллы без заборов, домики с мансардами, построенные ещё в XIX веке, тщательно отреставрированные здания немецкой архитектуры — всё это создаёт ощущение города-сказки.

И это не просто красивая метафора: здесь действительно любят сказки. Светлогорск чтит память писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана, по мотивам которого Чайковский сочинил «Щелкунчика». В честь него открыт Дом Сказочника, а по всему городу расставлены добрые скульптуры и арт-объекты.

Особое впечатление оставляет и человеческий масштаб города. Здесь нет спешки. Местные спокойно гуляют, туристов встречают радушно, а по берегу озера Тихого ходит смотритель в историческом костюме, кормит лебедей и проводит бесплатные экскурсии. Его задача — не только следить за порядком, но и создавать настроение. И у него это получается.

«Светлогорск — это место, где сложно не влюбиться», — говорит голландец.

И добавляет, что именно так он представляет себе идеальный город: компактный, зелёный, без суеты, с добрыми людьми и историей, которая живёт не в музеях, а в повседневной жизни.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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