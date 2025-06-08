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В Сочи за приключениями, а в Адлер со своим самоваром: какой курорт выбрать петербуржцам для отдыха на Черном море

Опубликовано: 8 июня 2025 20:03
турист на распутье
В Сочи за приключениями, а в Адлер со своим самоваром: какой курорт выбрать петербуржцам для отдыха на Черном море
Фото: Городовой.ру

Хоть и рядом, но разительно отличаются.

Центральный Сочи или Адлер? Этот вопрос волнует каждого, кто планирует отпуск на юге России. Хотя оба района входят в состав одного города-курорта, отдых там получается разным по настроению и ритму.

Центральный Сочи — это сердце курортной жизни. Променад с фонтанами, вечерние шоу, кафе, парки, музыка на каждом углу. Сюда приезжают за движением, атмосферой большого города у моря и красивыми фото на фоне «Дендрария» и горы Ахун.

А вот Адлер — это уют и семейный комфорт. Прямой доступ от аэропорта, ровные набережные, Олимпийский парк, дельфинарий, море в шаге от отеля. Идеальный выбор для тех, кто хочет расслабиться без суеты и успеть заглянуть на Красную Поляну зимой или осенью.

Отели, пляжи, гастрономия — всё на уровне, но с разной подачей. В Сочи — стиль и масштаб. В Адлере — тишина, простор, чуть ниже цены и ближе берег.

Если ищете динамику, вечерние шоу и активный досуг — вам в Сочи. А если нужен спокойный отпуск с детьми, короткий трансфер и ласковое море — бронируйте Адлер. В любом случае, Черноморское побережье не подведёт.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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