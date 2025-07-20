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В «Светофоре» продают килограмм котлет за 99 рублей: нашлись смельчаки, которые оценили их на вкус

Опубликовано: 20 июля 2025 11:32
котлеты
В «Светофоре» продают килограмм котлет за 99 рублей: нашлись смельчаки, которые оценили их на вкус
Фото: Городовой.ру

Люди поделились незабываемыми впечатлениями.

Кажется, маркетологи бренда «Котлетарь» решили пойти ва-банк: на яркой обёртке заявлено — это «первые котлеты, побывавшие в космосе». Правда, автор отзыва из Сети шутит: «Если только в виде космического мусора — или кто-то прилепил их к ракете».

Цена действительно выглядит инопланетной: 99 рублей за почти килограмм в «Светофоре».

На первый взгляд — настоящая находка для выживальщика. Но только до того момента, пока не переворачиваешь упаковку. Под стикером с «приоритетной информацией» обнаруживается реальный состав: многофункциональная пищевая добавка, где помимо соли и декстрозы обнаруживаются и ароматизаторы, и экстракты чеснока, перца и лука.

Мяса — минимум. Точнее, судя по вкусу, его почти нет: «Ни мяса, ни лука, ни сои — ничего. Просто солёная масса», — делится рецензент.

Продукт отнесён к категории D — самой низшей в мясной иерархии. Туда попадают изделия, где основа — жир, хрящи, соя, мука и соединительная ткань.

И пусть сковородка пахнет свиным жиром, но даже это не радует: сочные на вид котлеты после приготовления быстро теряют весь сок. А по вкусу — исключительно соль.

Справедливости ради, котлеты жарятся хорошо и выглядят вполне аппетитно. Но, как подчёркивает автор: удовольствия — ноль, пользы — под вопросом, опасность — не исключена.

Употреблять их стоит разве что в условиях продовольственного коллапса. Или при непреодолимом желании испытать свой желудок.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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