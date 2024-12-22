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Великокняжеская усыпальница Петропавловского собора: график работы сакрального места для петербуржцев

22 декабря 2024 19:01
Великокняжеская усыпальница Петропавловского собора: график работы сакрального места для петербуржцев
Великокняжеская усыпальница Петропавловского собора: график работы сакрального места для петербуржцев
Фото Городовой.ру

Возвели в 19 веке для тех, кому не хватило места в самом соборе.

Петропавловский собор, расположенный в сердце Петропавловской крепости, является не только архитектурным символом Санкт-Петербурга, но и усыпальницей русских императоров и членов их семей. Это место, где история и память обретают материальное воплощение.

Императорская усыпальница

Царской усыпальницей Петропавловский собор стал ещё при жизни Петра I. Первое захоронение в соборе связано с его двухлетней дочерью Натальей. Позже здесь похоронили самого Петра I, а за ним и остальных членов царской семьи.

Надгробия, украшающие усыпальницу, меняли материалы с течением времени. Первоначально они были сделаны из алебастра, затем заменены на карельский мрамор. В XIX веке для надгробий стали использовать итальянский мрамор. Особое внимание привлекает саркофаг Александра II из зелёной яшмы и саркофаг его супруги, императрицы Марии Александровны, выполненный из розового орлеца.

Великокняжеская усыпальница

Рядом с собором в 1896–1908 годах по проекту Д.И. Гримма была построена Великокняжеская усыпальница. Это место упокоения 13 членов императорской фамилии. Усыпальница соединена с собором галереей, где ранее находились комнаты царской семьи. Сегодня в этих помещениях размещена выставка религиозной утвари и портретов Романовых.

Уникальное сочетание величия и скромности

Снаружи Петропавловский собор выглядит достаточно строго, но внутри поражает роскошью. Его интерьеры украшают изысканная лепнина, резьба и позолота. Это место стало не только символом царской власти, но и духовным центром, где соединяются память о великих правителях и их личных трагедиях.

График работы

Посетить собор и усыпальницу можно:

  • Понедельник, четверг, пятница, суббота: 10:00–17:30
  • Вторник: 10:00–16:30
  • Воскресенье: 11:00–17:30
  • Среда: выходной

Петропавловский собор — это больше, чем архитектурный памятник. Это место, где оживает история, и каждый его посетитель может прикоснуться к прошлому, полному величия и драм.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-Петербург
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