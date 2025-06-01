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Венеция выстояла только благодаря Сибири? Теория о «русских корнях», в которую верят все больше пользователей Сети

Опубликовано: 1 июня 2025 19:03
Венеция
Венеция выстояла только благодаря Сибири? Теория о «русских корнях», в которую верят все больше пользователей Сети
Фото: Городовой.ру

Разбираемся в вопросе.

Венеция — одна из самых узнаваемых жемчужин Европы. Её островная часть построена прямо на воде, и, по мнению многих исследователей, фундаменты зданий держатся на древесине сибирской лиственницы — невероятно прочного материала, устойчивого к гниению в солёной морской среде. Отсюда и миф о «русских корнях» венецианской архитектуры.

Откуда взялись сваи: альпийский лес или сибирский?

Согласно популярной версии, первые дома на сваях появились в Венеции в V веке. Древесину забивали в ил лагуны, а сверху на готовую «подушку» клали каменные основания.

Европейская лиственница считалась подходящей, но есть мнение, что более плотная и смолистая сибирская лиственница была предпочтительнее. Она медленно растёт в суровом климате и почти не поддаётся гниению. Некоторые историки утверждают, что древесину поставляли из Пермского края, называя её «пермские карагаи».

Что говорят источники?

Учёный XVIII века Христофор Тинтори писал о поставках из России до двух миллионов брёвен. Современные исследователи считают цифру завышенной и сходятся на оценке около 400 тысяч свай.

Впрочем, археологи подтверждают: сваи действительно играли ключевую роль. Они образовывали сплошное свайное поле, поверх которого строили города. Их засыпали песком, укрепляли камнем, а в дальнейшем использовали многократно — даже после пожаров и разрушений.

Почему Венеция уходит под воду?

Несмотря на прочность оснований, город постепенно проседает. Причин несколько:

  • Подъём уровня Средиземного моря.
  • Оседание почвы из-за многолетнего забора воды из артезианских скважин.
  • Воздействие влажного климата на старинные здания.

По разным данным, за последние сто лет уровень суши опустился на 50 сантиметров. Радикальные прогнозы предрекают затопление Венеции к 2100 году, однако более сдержанные эксперты говорят о замедлении процесса.

Что делает Италия?

Правительство принимает меры: строятся дамбы, барьеры, проводится контроль за скважинами. В частности, после закрытия промышленных водозаборов проседание резко замедлилось.

Так что в ближайшие десятилетия Венеция вряд ли исчезнет под водой, но миф о сибирских сваях всё ещё удерживает этот город на плаву — как символ стойкости и инженерного чуда прошлого.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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