Мандарины, Петербург и Фен-шуй: что празднуют 3 января?

3 января – день, когда Новый год уже начал уходить в прошлое, но праздничная атмосфера еще витает в воздухе Петербурга. Да и как иначе? Ведь именно сегодня отмечается День мандаринок! Этот неофициальный праздник зародился благодаря китайским традициям, а мандарины стали символом богатства и счастья. В Китае «мандарин» звучит почти как «золото», так почему бы не подарить себе и близким немного этого «золота»?

Для начала можно просто купить несколько килограммов этих солнечных плодов и устроить дегустацию прямо дома. Если хочется чего-то необычного, попробуйте приготовить коктейли с добавлением свежевыжатого сока мандарина. Представьте, как приятно будет наслаждаться такими напитками после прогулки по заснеженному городу!

Также стоит вспомнить о старинной китайской традиции обмена мандаринами. Согласно фен-шую, пара мандаринов привлекает удачу и благополучие. Так что смело дарите друг другу эти оранжевые плоды – вдруг они действительно принесут вам счастье?

И не забудьте про знаменитую фразу: «На вкус и цвет товарищей нет». Поэтому, если кто-то из ваших друзей предпочитает апельсины или грейпфруты, не обижайтесь – каждому свое!

Так что, несмотря на то, что 3 января не является официальной датой, это отличный повод добавить немного яркости в свою жизнь. Пусть аромат мандаринов наполнит ваш дом теплом и уютом, а традиция обмена этими фруктами принесет вам удачу и радость.