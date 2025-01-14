Россиянам назвали продукты-табу перед вакцинацией

Вакцинация остается важным этапом защиты организма, и правильная подготовка может значительно повлиять на ее эффективность. Педиатр-иммунолог Андрей Продеус рассказал, что жителм Петербурга следует исключить из рациона до и после вакцинации, а также какие продукты помогут укрепить иммунитет.

Перед вакцинацией следует избегать употребления алкоголя. По словам эксперта, алкоголь способен блокировать работу лимфоцитов — «офицеров иммунитета», которые ответственны за распознавание вакцины и запуск процесса выработки антител. Отказаться от спиртного нужно за 3 дня до вакцинации и в течение 3–5 дней после нее.

Людям с аллергией, астмой и атопическим дерматитом рекомендуется исключить из рациона продукты, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию. Это копчености, шоколад, клубника, цитрусовые и выдержанные сыры. Эти продукты способны вызвать избыточный иммунный ответ и снизить эффективность вакцинации.

Для улучшения выработки антител важны витамины D и E. Низкий уровень витамина D снижает иммунный ответ в несколько раз, а его дефицит можно восполнить с помощью печени трески. Витамин Е также играет важную роль, и его высокое содержание можно найти в масле зародышей пшеницы.

Соблюдение этих рекомендаций поможет организму быстрее и эффективнее сформировать иммунитет, обеспечивая максимальную защиту после вакцинации, пишет источник.