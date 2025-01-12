Во всем мире их называют шлепанцы: почему в Петербурге прижилось только слово сланцы

А еще в ряде других городов России.

Вы удивитесь, но «сланцы» — это не только тапки, но и горные породы, и связь между ними куда глубже, чем кажется.

Сланцы как горное богатство

Название «сланец» (от древнерусского «сланять», то есть «стелить») происходит от особенностей этих пород. Минералы, составляющие сланцы, располагаются слоями, словно стелются друг на друга. Благодаря этой структуре они легко раскалываются на пластины.

В Ленинградской области разработка Гдовского месторождения горючих сланцев началась в 1926 году. А в 1934 году неподалёку был основан город, получивший имя в честь добываемой породы — Сланцы.

Как появились «сланцы» для ног

В 1962 году в городе Сланцы открылось предприятие «Полимер», изначально занимавшееся ремонтом шин. Однако вскоре завод освоил производство резинотекстильной обуви. Метод горячего прессования и литья позволил создавать удобные и доступные резиновые шлёпанцы.

На подошве этих тапок было выдавлено название города-производителя — «Сланцы». Покупатели, видя это название, стали называть так саму обувь. Так простой заводской штамп подарил новое слово для повседневного обихода.

Петербургская связь

История «сланцев», как обуви, так и горной породы, тесно связана с Ленинградской областью и самим Петербургом. Именно здесь находились ключевые месторождения и производственные мощности, откуда шлёпанцы разлетались по всей стране, передает писатель Сергей Антонов в своем Telegram-канале.

Теперь, говоря о «сланцах», вы знаете, что за ними скрывается не только удобная летняя обувь, но и целая история освоения недр и промышленного развития Ленинградской области.