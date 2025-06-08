«Вокзал-Франкенштейн»: почему Петербургу навязывают архитектурного монстра вместо шедевра

Петербург — город, который заслуживает красоты. Особенно когда речь идёт о главных воротах города — новом вокзале высокоскоростной магистрали (ВСМ), соединяющем две столицы.

Но общественное обсуждение проекта всё чаще сводится к одному резкому и точному определению: «вокзал-Франкенштейн». Так называют одобренную градсоветом концепцию нового терминала, которую критики уже сочли архитектурным курьёзом.

Почему именно «Франкенштейн»? Потому что здание, по мнению горожан и специалистов, выглядит как грубая склейка старых складов, случайных платформ, неуклюжих мостов и чужеродных стеклянных надстроек.

Его архитектурная композиция лишена логики и изящества. Это не ансамбль, а набор разрозненных элементов, которые, кажется, просто сшили друг с другом — как тело литературного монстра из частей разных людей.

При этом речь идёт не о заурядной стройке, а о вокзале века, главном терминале ВСМ, соединяющем Москву и Петербург. В идеале он должен был бы стать символом, технологическим и эстетическим флагманом, сопоставимым с вокзалами Калатравы, Grand Central или хотя бы реконструированным Сен-Панкрасом в Лондоне. Но вместо международного конкурса и открытого обсуждения — заказ на проект получила малоизвестная компания без опыта в общественных зданиях.

Площадка — тесная, решения — компромиссные, функциональность — сомнительная. Новый вокзал, втиснутый в узкое пространство на Лиговке, явно не справится с пассажиропотоком. Ни нормальной привокзальной площади, ни полноценной транспортной развязки, ни чёткого понимания: будет ли он тупиковым или транзитным. А ведь от этого зависит всё — от логистики до архитектурного силуэта.

На фоне успешных примеров из Японии, Европы и даже московского проекта с несколькими остановками ВСМ и пересадками на метро, петербургская концепция выглядит провальной уже на этапе макета.