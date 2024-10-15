Вошел во вкус: Бурак Озчивит перестал скрывать от фанатов свои планы на российское кино

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный российским зрителям по ролям в сериалах «Великолепный век», «Черная любовь» и «Основание: Осман», после съемок в российском фильме «Елки 11» выразил желание вновь поработать с российскими кинематографистами, но уже в более крупной роли. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Россия — наш сосед, я восхищаюсь культурой и искусством этой страны, поэтому был рад принять предложение. Но, к сожалению, из-за плотного графика моя роль получилась небольшой», — признавался артист после съемок в новогодней комедии.

Озчивит также рассказал о своем опыте работы в турецком кинематографе, отметив, что рабочие дни актеров в Турции могут длиться бесконечно, и они работают по шесть дней в неделю.

«Последние четыре ночи я спал буквально по несколько часов в сутки. Это колоссальная нагрузка, как физическая, так и моральная, но зато мы снимаем фильмы невероятно быстро», — добавил он.

Кроме того, поведал, что съемки сериала «Основание: Осман», над которым он работает последние шесть лет, продолжаются без остановки. Озчивит отметил, что туристы из России часто приезжают на съемочную площадку и удивляются сложности процесса создания сериала.

Актер также не исключил возможности работы в театре в будущем, заявив, что открыт к новым предложениям и не исключает, что когда-нибудь найдет время для театральных проектов.

Несколько дней назад Озчивит прилетал в Петербург на выставку Никаса Сафронова.