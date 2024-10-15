Городовой / Общество / Вошел во вкус: Бурак Озчивит перестал скрывать от фанатов свои планы на российское кино
Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Вошел во вкус: Бурак Озчивит перестал скрывать от фанатов свои планы на российское кино

15 октября 2024 02:30
Вошел во вкус: Бурак Озчивит перестал скрывать от фанатов свои планы на российское кино
Вошел во вкус: Бурак Озчивит перестал скрывать от фанатов свои планы на российское кино
legion-media.ru

Артист в последнее время зачастил в Россию.

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный российским зрителям по ролям в сериалах «Великолепный век», «Черная любовь» и «Основание: Осман», после съемок в российском фильме «Елки 11» выразил желание вновь поработать с российскими кинематографистами, но уже в более крупной роли. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Россия — наш сосед, я восхищаюсь культурой и искусством этой страны, поэтому был рад принять предложение. Но, к сожалению, из-за плотного графика моя роль получилась небольшой», — признавался артист после съемок в новогодней комедии.

Озчивит также рассказал о своем опыте работы в турецком кинематографе, отметив, что рабочие дни актеров в Турции могут длиться бесконечно, и они работают по шесть дней в неделю.

«Последние четыре ночи я спал буквально по несколько часов в сутки. Это колоссальная нагрузка, как физическая, так и моральная, но зато мы снимаем фильмы невероятно быстро», — добавил он.

Кроме того, поведал, что съемки сериала «Основание: Осман», над которым он работает последние шесть лет, продолжаются без остановки. Озчивит отметил, что туристы из России часто приезжают на съемочную площадку и удивляются сложности процесса создания сериала.

Актер также не исключил возможности работы в театре в будущем, заявив, что открыт к новым предложениям и не исключает, что когда-нибудь найдет время для театральных проектов.

Несколько дней назад Озчивит прилетал в Петербург на выставку Никаса Сафронова.

Новости по теме
Смелое заявление: SHAMAN назвал своего главного конкурента в российском шоу-бизнесе Смелое заявление: SHAMAN назвал своего главного конкурента в российском шоу-бизнесе 15 октября 2024 02:30
Мир не замкнулся на кино: Юрий Стоянов впервые озвучил свое необычное хобби Мир не замкнулся на кино: Юрий Стоянов впервые озвучил свое необычное хобби 15 октября 2024 02:30
Всего два слова, но очень эмоционально: Бурак Озчивит в Петербурге отведал квас и заговорил по-русски Всего два слова, но очень эмоционально: Бурак Озчивит в Петербурге отведал квас и заговорил по-русски 15 октября 2024 02:30
Российская актриса Цветаева скрывается в убежище во время бомбежек Израиля Российская актриса Цветаева скрывается в убежище во время бомбежек Израиля 15 октября 2024 02:30
Тут важно все — фарш, тесто и даже соус: шеф-повар Тарусин раскрыл свои секреты приготовления сочных пельменей Тут важно все — фарш, тесто и даже соус: шеф-повар Тарусин раскрыл свои секреты приготовления сочных пельменей 15 октября 2024 02:30
Автор:
Ольга Хромова
Общество Кино и сериалыБурак ОзчивитТурция
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».