Вовсе не для того, чтобы поступал воздух: почему в стеклах иллюминаторов есть маленькое отверстие

Если вы когда-либо сидели у окна самолета, наверняка замечали крохотное отверстие в нижней части стекла иллюминатора. На первый взгляд, оно кажется странной деталью, ведь логика подсказывает, что стекло должно быть полностью герметичным.
Но это отверстие — важный элемент конструкции, выполняющий сразу несколько функций.
Из чего состоит иллюминатор?
Иллюминатор самолета состоит из трех слоев:
- Внешний слой — прочное стекло, выдерживающее перепады давления и защищающее от внешних воздействий.
- Средний слой — второй защитный слой, обеспечивающий дополнительную безопасность.
- Внутренний слой — пластиковая панель, которая защищает иллюминатор от механических повреждений со стороны пассажиров.
Между слоями стеклопакета находится небольшое воздушное пространство. И именно в среднем слое располагается то самое маленькое отверстие.
Почему оно там?
Отверстие в среднем слое иллюминатора выполняет следующие задачи:
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Регуляция давления.
Во время полета разница между давлением внутри салона и снаружи самолета может быть огромной. Основную нагрузку берёт на себя внешний слой стекла, а отверстие помогает уравновесить давление между внутренними слоями стеклопакета. Это снижает риск повреждения стекла при сильных перепадах давления.
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Предотвращение запотевания.
Перепады температур в полете могут приводить к образованию конденсата на внутренней поверхности стеклопакета. Отверстие позволяет воздуху из салона циркулировать между слоями, что предотвращает запотевание и сохраняет иллюминатор прозрачным.
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Дополнительная безопасность.
В случае повреждения внешнего слоя отверстие сохраняет стабильность внутреннего слоя, предотвращая его разрыв. Это добавляет время для безопасной посадки.
Это отверстие — не сквозное!
Многие задаются вопросом: как может отверстие, находящееся в стекле, не пропускать холодный разреженный воздух снаружи? Ответ прост: оно не сквозное. Воздух циркулирует только между внутренними слоями стеклопакета и салоном, без связи с внешней средой.
Интересные факты об иллюминаторах:
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Форма.
Иллюминаторы имеют округлую форму не случайно — это помогает избежать концентрации напряжений в углах, которые могут привести к трещинам.
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Размеры.
Иллюминаторы меньше, чем обычные окна, чтобы минимизировать воздействие давления и нагрузок на фюзеляж самолета.
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Прозрачность.
Стекло иллюминаторов обрабатывается специальными покрытиями, чтобы минимизировать блики и защитить от ультрафиолета.