Вовсе не для того, чтобы поступал воздух: почему в стеклах иллюминаторов есть маленькое отверстие

На рейсах из Петербурга и не только.

Если вы когда-либо сидели у окна самолета, наверняка замечали крохотное отверстие в нижней части стекла иллюминатора. На первый взгляд, оно кажется странной деталью, ведь логика подсказывает, что стекло должно быть полностью герметичным.

Но это отверстие — важный элемент конструкции, выполняющий сразу несколько функций.

Из чего состоит иллюминатор?

Иллюминатор самолета состоит из трех слоев:

Внешний слой — прочное стекло, выдерживающее перепады давления и защищающее от внешних воздействий. Средний слой — второй защитный слой, обеспечивающий дополнительную безопасность. Внутренний слой — пластиковая панель, которая защищает иллюминатор от механических повреждений со стороны пассажиров.

Между слоями стеклопакета находится небольшое воздушное пространство. И именно в среднем слое располагается то самое маленькое отверстие.

Почему оно там?

Отверстие в среднем слое иллюминатора выполняет следующие задачи:

Регуляция давления.

Во время полета разница между давлением внутри салона и снаружи самолета может быть огромной. Основную нагрузку берёт на себя внешний слой стекла, а отверстие помогает уравновесить давление между внутренними слоями стеклопакета. Это снижает риск повреждения стекла при сильных перепадах давления. Предотвращение запотевания.

Перепады температур в полете могут приводить к образованию конденсата на внутренней поверхности стеклопакета. Отверстие позволяет воздуху из салона циркулировать между слоями, что предотвращает запотевание и сохраняет иллюминатор прозрачным. Дополнительная безопасность.

В случае повреждения внешнего слоя отверстие сохраняет стабильность внутреннего слоя, предотвращая его разрыв. Это добавляет время для безопасной посадки.

Это отверстие — не сквозное!

Многие задаются вопросом: как может отверстие, находящееся в стекле, не пропускать холодный разреженный воздух снаружи? Ответ прост: оно не сквозное. Воздух циркулирует только между внутренними слоями стеклопакета и салоном, без связи с внешней средой.

Интересные факты об иллюминаторах:

Форма.

Иллюминаторы имеют округлую форму не случайно — это помогает избежать концентрации напряжений в углах, которые могут привести к трещинам. Размеры.

Иллюминаторы меньше, чем обычные окна, чтобы минимизировать воздействие давления и нагрузок на фюзеляж самолета. Прозрачность.

Стекло иллюминаторов обрабатывается специальными покрытиями, чтобы минимизировать блики и защитить от ультрафиолета.

Маленькое отверстие в иллюминаторе — это наглядный пример того, как инженерные решения обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров в полете. Теперь, заметив его в следующий раз, вы будете знать, что оно служит важной цели.