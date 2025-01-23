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Вовсе не для того, чтобы поступал воздух: почему в стеклах иллюминаторов есть маленькое отверстие

23 января 2025 09:31
Иллюминатор в самолете
Вовсе не для того, чтобы поступал воздух: почему в стеклах иллюминаторов есть маленькое отверстие
Фото Городовой.ру

На рейсах из Петербурга и не только.

Если вы когда-либо сидели у окна самолета, наверняка замечали крохотное отверстие в нижней части стекла иллюминатора. На первый взгляд, оно кажется странной деталью, ведь логика подсказывает, что стекло должно быть полностью герметичным.

Но это отверстие — важный элемент конструкции, выполняющий сразу несколько функций.

Из чего состоит иллюминатор?

Иллюминатор самолета состоит из трех слоев:

  1. Внешний слой — прочное стекло, выдерживающее перепады давления и защищающее от внешних воздействий.
  2. Средний слой — второй защитный слой, обеспечивающий дополнительную безопасность.
  3. Внутренний слой — пластиковая панель, которая защищает иллюминатор от механических повреждений со стороны пассажиров.

Между слоями стеклопакета находится небольшое воздушное пространство. И именно в среднем слое располагается то самое маленькое отверстие.

Почему оно там?

Отверстие в среднем слое иллюминатора выполняет следующие задачи:

  1. Регуляция давления.
    Во время полета разница между давлением внутри салона и снаружи самолета может быть огромной. Основную нагрузку берёт на себя внешний слой стекла, а отверстие помогает уравновесить давление между внутренними слоями стеклопакета. Это снижает риск повреждения стекла при сильных перепадах давления.

  2. Предотвращение запотевания.
    Перепады температур в полете могут приводить к образованию конденсата на внутренней поверхности стеклопакета. Отверстие позволяет воздуху из салона циркулировать между слоями, что предотвращает запотевание и сохраняет иллюминатор прозрачным.

  3. Дополнительная безопасность.
    В случае повреждения внешнего слоя отверстие сохраняет стабильность внутреннего слоя, предотвращая его разрыв. Это добавляет время для безопасной посадки.

Это отверстие — не сквозное!

Многие задаются вопросом: как может отверстие, находящееся в стекле, не пропускать холодный разреженный воздух снаружи? Ответ прост: оно не сквозное. Воздух циркулирует только между внутренними слоями стеклопакета и салоном, без связи с внешней средой.

Интересные факты об иллюминаторах:

  1. Форма.
    Иллюминаторы имеют округлую форму не случайно — это помогает избежать концентрации напряжений в углах, которые могут привести к трещинам.

  2. Размеры.
    Иллюминаторы меньше, чем обычные окна, чтобы минимизировать воздействие давления и нагрузок на фюзеляж самолета.

  3. Прозрачность.
    Стекло иллюминаторов обрабатывается специальными покрытиями, чтобы минимизировать блики и защитить от ультрафиолета.

Маленькое отверстие в иллюминаторе — это наглядный пример того, как инженерные решения обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров в полете. Теперь, заметив его в следующий раз, вы будете знать, что оно служит важной цели.

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Автор:
Игорь Мустафин
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