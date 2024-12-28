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Возникли финансовые трудности при выплате ипотеки? Как в такой ситуации петербуржцам сохранить квартиру

28 декабря 2024 13:32
Возникли финансовые трудности при выплате ипотеки? Как в такой ситуации петербуржцам сохранить квартиру
Возникли финансовые трудности при выплате ипотеки? Как в такой ситуации петербуржцам сохранить квартиру
Nikolay Gyngazov / Global Look Press / Global Look Press

Придется обратиться в банк.

Финансовый кризис может застать врасплох любого, но особенно сложно справляться с ним тем, кто выплачивает ипотеку. Эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Мои финансы» Ольга Дайнеко подчеркивает важность своевременного обращения в банк при возникновении финансовых трудностей пока просрочка еще не образовалась.

«Если для восстановления финансового положения требуется значительное время — больше месяца, можно воспользоваться законным правом на ипотечные каникулы. Получить их можно лишь единожды, поэтому использовать эту возможность нужно обдуманно», — отметила Дайнеко.

Альтернативный путь — рефинансирование ипотеки. Это процесс перекредитования в другом банке, который предполагает смену владельца закладной. Этот способ целесообразен, когда процентная ставка снижается хотя бы на 2%, а выплаты по кредиту предстоит совершать ещё долгое время.

Если же ситуация становится критической, может потребоваться продажа квартиры, предупредила эксперт. Длительная задержка платежей приведет к тому, что квартира перейдет в собственность банка вместе с накопившимися долгами.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Кредиты
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