Возвращение Агатовых комнат: в Царском селе вновь готовы принять туристов

В Царском Селе после реставрации вновь открылись Агатовые комнаты — личные покои Екатерины Великой, где императрица не просто отдыхала, а работала, думала и вдохновлялась. До конца лета полюбоваться шедевром XVIII века можно ежедневно, кроме четверга.

Комнаты находятся в павильоне «Холодная баня» на втором этаже. Их спроектировал архитектор Чарльз Камерон — страстный поклонник античности. Он создал не просто интерьеры, а целый микромир античного изящества: Овальный, Яшмовый, Агатовый кабинеты, Библиотеку, Большой зал. В этих залах Екатерина II вела переписку с Вольтером и трудилась над литературными проектами.

Главная гордость — отделка. Для создания уникальных стен использовалось 25 тонн уральской яшмы, которую в те времена называли «мясным агатом» — за глубокий красноватый цвет с прожилками. Камень сверкает на фоне мрамора, паркетов и лепнины. Не зря Державин сравнивал этот интерьер с небесным Олимпом.

После войны Агатовые комнаты были восстановлены, но к началу 2000-х пришли в критическое состояние. Реставрация длилась три года. Финансирование обеспечили РЖД и фонд «Транссоюз». Работу выполнили мастера Царскосельской янтарной мастерской, и Михаил Пиотровский назвал её «учебником бережной реставрации».

Теперь каждый может увидеть, как выглядели настоящие императорские покои и какие роскошные детали вдохновляли одну из самых могущественных женщин своего времени.

Важно знать: павильон работает с 11:00 до 19:00, вход до 18:00. Закрывается в дождь и при высокой влажности. Выходной — четверг.