Возвращение традиций или шаг назад: зачем в России хотят возродить однополые классы в школе

В России задумались о раздельном обучении мальчиков и девочек в школах. Предложение исходит от представителей Русской православной церкви. Они считают, что дети после школы будут активнее создавать семьи и сохранять традиционные семейные ценности, что снизит количество разводов. Споров по этому поводу много, ведь разделение по половому признаку ушло далеко в историю.

Инициатива по разделению классов на мужские и женские принадлежит иерею Федору Лукьянову, главе патриаршей комиссии по вопросам семьи. Он считает, что совместное обучение в старших классах мешает формированию ответственных юных представителей нового поколения.

Почему хотят разделить мальчиков и девочек?

Идея основана на том, что после перехода в пятый класс мальчики и девочки начинают развиваться по-разному — не только физически, но и психологически. По мнению Лукьянова, им нужны разные подходы в обучении и воспитании. Современная школа, где все учатся вместе, по его мнению, способствует тому, что выпускники «видеть друг друга не могут» и тем самым «репетируют развод». Он уверен, что раздельное обучение поможет воспитать у мальчиков чувство ответственности, а у девочек — стремление к материнству, пишет МК.

Как это может выглядеть на практике?

Речь идет не обязательно о полном разделении школ, а о создании однополых классов или проведении отдельных уроков для мальчиков и девочек. Сейчас в некоторых регионах России уже проходят пилотные проекты, например, уроки «Моя семья», где мальчиков и девочек учат отдельно основам семейных отношений и навыкам общения. В Тверской области такие занятия проходят во всех школах, а в других регионах — выборочно.

Ранее обсуждалась инициатива о возможности возвращения школьных дискотек и других мероприятий, где мальчики и девочки могли бы общаться в более естественной и романтической обстановке, что, по мнению некоторых чиновников, поможет формировать здоровые отношения и желание создавать семьи.

Что думают родители?

Мнения разделились. Некоторые родители опасаются, что разделение детей по половому признаку приведет к ухудшению качества образования, а также повлияют на общение сверстников. По мнению родителей, учебные программы для девочек могут сместиться в сторону «домоводства», а для мальчиков — в сторону военного дела, что не отвечает современным требованиям.

Исторический опыт и современные мнения

Раздельное обучение — не новая идея. В Российской империи мальчики и девочки учились в разных учебных заведениях с разными программами: девочек готовили к семейной жизни, мальчиков — к государственной и военной службе. Однако время менялось, а вместе и с ним взгляды на жизнь. После революции 1917 года и в СССР была введена совместная система, чтобы обеспечить равные права и возможности.