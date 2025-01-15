Все возвращается на круги своя: а вы знали, что будет на месте «Крестов»?

Планы по превращению знаменитой петербургской тюрьмы «Кресты» на Арсенальной набережной в современное арт-пространство с ресторанами, офисами и музеями — это не только попытка вдохнуть новую жизнь в исторический объект, но и своеобразное возвращение к прошлому. Ведь задолго до строительства печально известного изолятора на этом месте располагался «Винный городок», своего рода «наливайка», популярная среди местных жителей.

История «Крестов»

В начале XVIII века здесь существовал «Винный городок», который в 1868 году перестроили в пересыльную тюрьму для краткосрочного содержания заключённых. Спустя несколько десятилетий тюрьма устарела, и на её месте к 1892 году возвели кирпичные здания в форме крестов, давшие комплексу его известное название.

Архитектор проекта Антоний Томишко задумал эту форму как символ раскаяния и напоминание заключённым о грехах. Тюрьма проектировалась для одиночного содержания, с 960 камерами, рассчитанными на 1150 заключённых. Однако одиночество в этих стенах сопровождалось легендами, самой известной из которых остаётся слух о 961-й камере, якобы замурованной вместе с тайнами самого архитектора.

Новая жизнь для исторического объекта

Сегодня здания «Крестов» планируют отдать госкомпании «Дом.РФ» для дальнейшей продажи и переоборудования. Рассматриваются различные варианты:

Арт-пространство с выставками и концертами.

с выставками и концертами. Рестораны и кафе , напоминающие о дореволюционных традициях места.

, напоминающие о дореволюционных традициях места. Гостиница или хостел для туристов.

или хостел для туристов. Музей , посвящённый истории тюрьмы.

, посвящённый истории тюрьмы. Офисы или культурно-общественное пространство.

Символичность перемен

Если проект воплотят в жизнь, «Кресты» станут примером того, как историческое место может получить новый смысл. Символ раскаяния и одиночества может стать символом творчества, общения и культурного наследия.

А вы бы посетили новое арт-пространство в «Крестах»? Какие элементы их истории вам хотелось бы увидеть в новой концепции?