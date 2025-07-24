«Откуда они лезут»: как петербуржцам справиться с полчищами летучих муравьев в доме

Летающие муравьи — настоящая напасть для владельцев частных домов. Откуда они берутся и как бороться с этими крылатыми захватчиками?
На эти вопросы порталу «Городовой» ответила агроном Елизавета Тихонова. По ее словам, сейчас у крылатых захватчиков сезон — «у них выводок идет».
«Откладываются, где попало, яйца», поэтому в местах гнездования насекомые собираются большими кучками.
Справиться с нашествием непросто.
Почему в этом году так много летающих муравьев?
Причина нашествия — теплая зима.
Из-за этого насекомых много.
«Майские жуки летают до сих пор… просто ужас», — добавляет она, описывая ситуацию в целом.
«Искать гнездо»: где прячется коварный источник заражения?
Бороться с летающими муравьями нужно комплексно. Прежде всего необходимо найти их гнездо.
«Конечно, нужно разбираться в доме, искать их гнездо, откуда они лезут», — советует Елизавета Тихонова.
Как избавиться от летающих муравьев с помощью химии
Основной метод борьбы — опрыскивание ядохимикатами.
«Уезжаете — опрыскивайте. Любыми ядохимикатами, которые от мух, от всего», — советует эксперт.
Приманки — немного помогают: эффективность ловушек и гелей
«Раскладывание всяких приманок, знаете, если честно, немного помогает», — рассказывает агроном о пользе приманок.
«Не до еды»: почему летающие муравьи не интересуются продуктами
В отличие от своих «ползающих» собратьев, летающие муравьи мало едят.
«А они почти ничего не едят, летающие муравьи, им же нужно лететь и откладывать яйца, поэтому им не до еды», — объясняет эксперт.
Главное для них — найти место для откладывания яиц.
Как использовать обоняние муравьев против них самих
Летающие муравьи очень чувствительны к запахам.
Поэтому эффективным способом борьбы с ними может стать использование отпугивающих средств.
«Их просто отпугивает запах», — подчеркивает Елизавета Тихонова.