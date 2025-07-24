«Откуда они лезут»: как петербуржцам справиться с полчищами летучих муравьев в доме

Агроном подсказала, как пережить сезон летающих муравьев и сохранить рассудок.

Летающие муравьи — настоящая напасть для владельцев частных домов. Откуда они берутся и как бороться с этими крылатыми захватчиками?

На эти вопросы порталу «Городовой» ответила агроном Елизавета Тихонова. По ее словам, сейчас у крылатых захватчиков сезон — «у них выводок идет».

«Откладываются, где попало, яйца», поэтому в местах гнездования насекомые собираются большими кучками.

Справиться с нашествием непросто.

Почему в этом году так много летающих муравьев?

Причина нашествия — теплая зима.

Елизавета Тихонова Агроном «Зима была теплая, все выжили, никто не сдох», — отмечает агроном.

Из-за этого насекомых много.

«Майские жуки летают до сих пор… просто ужас», — добавляет она, описывая ситуацию в целом.

«Искать гнездо»: где прячется коварный источник заражения?

Бороться с летающими муравьями нужно комплексно. Прежде всего необходимо найти их гнездо.

«Конечно, нужно разбираться в доме, искать их гнездо, откуда они лезут», — советует Елизавета Тихонова.

Как избавиться от летающих муравьев с помощью химии

Основной метод борьбы — опрыскивание ядохимикатами.

«Уезжаете — опрыскивайте. Любыми ядохимикатами, которые от мух, от всего», — советует эксперт.

Приманки — немного помогают: эффективность ловушек и гелей

«Раскладывание всяких приманок, знаете, если честно, немного помогает», — рассказывает агроном о пользе приманок.

«Не до еды»: почему летающие муравьи не интересуются продуктами

В отличие от своих «ползающих» собратьев, летающие муравьи мало едят.

«А они почти ничего не едят, летающие муравьи, им же нужно лететь и откладывать яйца, поэтому им не до еды», — объясняет эксперт.

Главное для них — найти место для откладывания яиц.

Как использовать обоняние муравьев против них самих

Летающие муравьи очень чувствительны к запахам.

Поэтому эффективным способом борьбы с ними может стать использование отпугивающих средств.