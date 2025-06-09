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Вши атакуют Петербург: кто в группе риска и как избежать заражения — советы от эксперта

Опубликовано: 9 июня 2025 15:03
педикулез, вши у детей
Вши атакуют Петербург: кто в группе риска и как избежать заражения — советы от эксперта
globallookpress/ Victor Lisitsyn

В Петербурге зафиксирован рост заболеваемости педикулезом.

В Петербурге зафиксировали 1172 случая педикулеза с начала 2025 года, среди которых 419 — у детей. Педикулез — это заболевание, вызванное паразитическими насекомыми — вшами. Почему растет число заражений и как защитить себя и своих близких?

Что такое педикулез: симптомы, диагностика и опасность для здоровья

Педикулез — это паразитарное заболевание кожи и волос, вызываемое вшами. Чаще всего он поражает детей школьного возраста. К симптомам педикулеза относятся зуд, расчесы кожи головы, огрубение кожи, пигментация и образование колтунов. При отсутствии лечения педикулез может привести к развитию вторичной инфекции и другим осложнениям.

Кто в группе риска: отвечает терапевт

Откуда взялась напасть и кто в группе риска? На вопросы порталу «Городовой» ответила терапевт Юлия Маршинцева.

«Тут все просто и кратко, исключительно должен быть контакт , шапки, подушки и тд. В группе риска все кто контактировал. Обычно, это общественные заведения — детские сады, лагеря, дома отдыха, больницы и тд».

Профилактика педикулеза: соблюдение личной гигиены и избежание контактов с зараженными

Для профилактики важно соблюдать правила личной гигиены, избегать использования чужих расчесок и головных уборов.

Важно регулярно осматривать волосы, особенно у детей, и при обнаружении вшей немедленно начинать лечение. Существуют специальные шампуни и лосьоны для уничтожения вшей, которые можно приобрести в аптеке.

Педикулез — неприятное, но излечимое заболевание. Соблюдение мер профилактики и своевременное обращение к врачу помогут избежать заражения и быстро избавиться от паразитов.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
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