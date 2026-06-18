Вспомнить всё и проехать бесплатно: кому 22 июня в Петербурге не понадобится «Подорожник»

В День памяти и скорби Петербург традиционно поддерживает тех, кто пережил войну.
22 июня проезд в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах станет бесплатным для большой категории льготников, сообщили в Комитете по транспорту.
Кому не нужно платить за билет:
- Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.
- Бывшим узникам концлагерей.
- Тем, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда».
- Жителям блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда.
Важно: льгота действует для ветеранов из любого региона России и даже других стран. Главное — возьмите с собой удостоверение, подтверждающее статус. Его нужно будет показать контролеру или в кассе метро.
Кстати, такие «дни открытых дверей» для героев войны проходят в городе регулярно: в конце января, на майские праздники и 8 сентября.
Оплата «лицом»: будущее наступает
Пока город чтит традиции, технологии не стоят на месте. В Смольном договорились со Сбером о внедрении оплаты проезда по биометрии.
Что это значит для обычного пассажира: скоро для оплаты не нужны будут ни карта «Подорожник», ни телефон, ни наличные. Достаточно просто посмотреть в камеру на турникете или валидаторе.
Система узнает вас и сама спишет деньги со счета.
Зачем это нужно:
- Скорость. Оплата лицом проходит быстрее, чем поиск карты в кармане.
- Удобство. Забыли кошелек дома? Не проблема.
- Современность. Петербург хочет сделать такую систему на всех видах транспорта — от метро до автобусов.
Это соглашение подписали на прошедшем ПМЭФ. Первые тесты уже проводились на некоторых станциях метро, и в ближайшее время проект станет массовым.
Ранее «Городовой» рассказывал, как собирают новую реальность для поездок в Петербург.