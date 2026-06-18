Городовой / Новости Петербурга / Вспомнить всё и проехать бесплатно: кому 22 июня в Петербурге не понадобится «Подорожник»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Картофельная лепёшка, которая затмила пиццу — готовлю за 20 минут: забываю про драники Полезное
Феникс воскреснет из пепла: этот знак ждут перемены в личной жизни — сделайте первый шаг Полезное
Железнодорожное Lego: как 80 заводов собирают новую реальность для поездок в Петербург Новости Петербурга
Проверено 38 марок, одобрено 2: Роскачество назвало лучшие яйца - смело берем в магазине Полезное
Как избавиться от муравьев, тли и слизней: 3 правила от агронома Давыдовой Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Прогноз погоды Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Вспомнить всё и проехать бесплатно: кому 22 июня в Петербурге не понадобится «Подорожник»

Опубликовано: 18 июня 2026 14:11
 Проверено редакцией
Вспомнить всё и проехать бесплатно: кому 22 июня в Петербурге не понадобится «Подорожник»
Вспомнить всё и проехать бесплатно: кому 22 июня в Петербурге не понадобится «Подорожник»
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Для подтверждения права на льготу необходимо предъявить соответствующее удостоверение. 

В День памяти и скорби Петербург традиционно поддерживает тех, кто пережил войну.

22 июня проезд в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах станет бесплатным для большой категории льготников, сообщили в Комитете по транспорту.

Кому не нужно платить за билет:

  • Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.
  • Бывшим узникам концлагерей.
  • Тем, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда».
  • Жителям блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда.

Важно: льгота действует для ветеранов из любого региона России и даже других стран. Главное — возьмите с собой удостоверение, подтверждающее статус. Его нужно будет показать контролеру или в кассе метро.

Кстати, такие «дни открытых дверей» для героев войны проходят в городе регулярно: в конце января, на майские праздники и 8 сентября.

Оплата «лицом»: будущее наступает

Пока город чтит традиции, технологии не стоят на месте. В Смольном договорились со Сбером о внедрении оплаты проезда по биометрии.

Что это значит для обычного пассажира: скоро для оплаты не нужны будут ни карта «Подорожник», ни телефон, ни наличные. Достаточно просто посмотреть в камеру на турникете или валидаторе.

Система узнает вас и сама спишет деньги со счета.

Зачем это нужно:

  1. Скорость. Оплата лицом проходит быстрее, чем поиск карты в кармане.
  2. Удобство. Забыли кошелек дома? Не проблема.
  3. Современность. Петербург хочет сделать такую систему на всех видах транспорта — от метро до автобусов.

Это соглашение подписали на прошедшем ПМЭФ. Первые тесты уже проводились на некоторых станциях метро, и в ближайшее время проект станет массовым.

Ранее «Городовой» рассказывал, как собирают новую реальность для поездок в Петербург.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью