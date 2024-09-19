Всю наличку изымут из оборота? В ЦБ внесли ясность в разговоры об отказе от купюр и монет

В Гознаке заявили, что к 2030 году Россия может быть готова отказаться от наличных денег. По словам Георгия Корнилова, замгендиректора по маркетингу и стратегии АО «Гознак», в обществе появится новый дискурс о необходимости наличного денежного обращения. Но действительно ли наличные скоро исчезнут?

Безусловно, доля безналичных платежей стремительно растет — уже более 85% всех расчетов в стране происходит посредством карт. Однако, как пояснили в Банке России, наличные все еще занимают важное место в экономике. В обращении находится более 18 трлн рублей в виде банкнот и монет, что подтверждает их востребованность.

Данные соцопроса Центробанка показывают, что только 6% россиян полностью отказались от использования наличных, а 7%, наоборот, платят исключительно физическими деньгами — то ли из принципа, то ли по привычке. Более того, каждый третий хранит часть своих сбережений дома, что, скорее всего, связано с психологической потребностью в безопасности.

В Центробанке подчеркнули в беседе с КП, что наличные деньги — это надежный способ оплаты, особенно в экстренных ситуациях, и они играют важную роль для социально уязвимых категорий граждан. Таким образом, несмотря на тренд на безналичные расчеты, наличные вряд ли исчезнут в ближайшее время.