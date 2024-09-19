Городовой / Общество / Всю наличку изымут из оборота? В ЦБ внесли ясность в разговоры об отказе от купюр и монет
Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Всю наличку изымут из оборота? В ЦБ внесли ясность в разговоры об отказе от купюр и монет

19 сентября 2024 12:40
Всю наличку изымут из оборота? В ЦБ внесли ясность в разговоры об отказе от купюр и монет
Всю наличку изымут из оборота? В ЦБ внесли ясность в разговоры об отказе от купюр и монет
Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Россиянам не стоит паниковать раньше времени.

В Гознаке заявили, что к 2030 году Россия может быть готова отказаться от наличных денег. По словам Георгия Корнилова, замгендиректора по маркетингу и стратегии АО «Гознак», в обществе появится новый дискурс о необходимости наличного денежного обращения. Но действительно ли наличные скоро исчезнут?

Безусловно, доля безналичных платежей стремительно растет — уже более 85% всех расчетов в стране происходит посредством карт. Однако, как пояснили в Банке России, наличные все еще занимают важное место в экономике. В обращении находится более 18 трлн рублей в виде банкнот и монет, что подтверждает их востребованность.

Данные соцопроса Центробанка показывают, что только 6% россиян полностью отказались от использования наличных, а 7%, наоборот, платят исключительно физическими деньгами — то ли из принципа, то ли по привычке. Более того, каждый третий хранит часть своих сбережений дома, что, скорее всего, связано с психологической потребностью в безопасности.

В Центробанке подчеркнули в беседе с КП, что наличные деньги — это надежный способ оплаты, особенно в экстренных ситуациях, и они играют важную роль для социально уязвимых категорий граждан. Таким образом, несмотря на тренд на безналичные расчеты, наличные вряд ли исчезнут в ближайшее время.

Новости по теме
В Турции обсуждают ввод ограничений на покупки за «наличку» для россиян В Турции обсуждают ввод ограничений на покупки за «наличку» для россиян 19 сентября 2024 12:40
Что будет с ценами на жилье и технику с повышением ключевой ставки ЦБ: экономист дал мрачный прогноз Что будет с ценами на жилье и технику с повышением ключевой ставки ЦБ: экономист дал мрачный прогноз 19 сентября 2024 12:40
Неудобные просьбы и разговоры: официанты признались, какое поведение посетителей доводит их до белого каления Неудобные просьбы и разговоры: официанты признались, какое поведение посетителей доводит их до белого каления 19 сентября 2024 12:40
Скончались 34 человека и это не предел: в России снова набирает обороты коронавирусная инфекция Скончались 34 человека и это не предел: в России снова набирает обороты коронавирусная инфекция 19 сентября 2024 12:40
Что удивило в Южной Корее: разговоры о возрасте, «туалетные» темы и мужская косметика — мои впечатления Что удивило в Южной Корее: разговоры о возрасте, «туалетные» темы и мужская косметика — мои впечатления 19 сентября 2024 12:40
Автор:
Ольга Хромова
Общество ЭкономикаИнтересные факты
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».