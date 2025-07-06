Городовой / Общество / Вторая колонна, царский дворец и не только: что скрыто под Дворцовой площадью
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Парадная с техническим секретом: как дом Муяки в Петербурге стал символом эпохи Город
Петербург Достоевского: город преступлений, наказаний и человеческой души Город
Петербург на тарелке: как смешались рыбка, французские соусы и советские традиции Общество
Город русской музыки: Петербург и рождение национального гения Михаила Глинки Город
«Сон на пчелах»: что такое апидомики и почему они покоряют россиян Общество
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Вторая колонна, царский дворец и не только: что скрыто под Дворцовой площадью

Опубликовано: 6 июля 2025 15:13
Дворцовая площадь
Вторая колонна, царский дворец и не только: что скрыто под Дворцовой площадью
Фото: Городовой.ру

Кто знает, что еще можно найти под брусчаткой.

Мы привыкли думать о Дворцовой площади как об открытом пространстве — идеальном, вычищенном, симметричном. Но Петербург редко бывает таким, каким кажется. Всё самое интересное здесь — под землёй.

В 2001 году, когда площадь реставрировали, рабочие наткнулись на нечто странное. На глубине всего полуметра — то есть буквально под подошвой ботинка — обнаружили фундамент флигеля Анны Иоанновны.

Того самого трёхэтажного дворца, который строили по проекту Растрелли ещё в 1746 году. О нём почти забыли, он исчез с карты, но не с лица земли.

Его подземные следы — мощные, геометричные, до сих пор покоятся под слоем асфальта и гранита. Фундамент зафиксировали, сфотографировали… и снова закопали. Так что сегодня мы, прогуливаясь по площади, проходим по старинным стенам, даже не подозревая об этом.

Но это ещё не всё. Ходит легенда, что под землёй скрывается и вторая Александрийская колонна. Её будто бы изготовили одновременно с той, что венчает центр площади, но по неизвестной причине не установили.

Архитектор Сергей Беляев утверждал, что нашёл её в 1977 году на глубине полутора метров. И снова — зафиксировали, молча, ничего не объясняя, — и оставили под землёй.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».