Вторая колонна, царский дворец и не только: что скрыто под Дворцовой площадью

Кто знает, что еще можно найти под брусчаткой.

Мы привыкли думать о Дворцовой площади как об открытом пространстве — идеальном, вычищенном, симметричном. Но Петербург редко бывает таким, каким кажется. Всё самое интересное здесь — под землёй.

В 2001 году, когда площадь реставрировали, рабочие наткнулись на нечто странное. На глубине всего полуметра — то есть буквально под подошвой ботинка — обнаружили фундамент флигеля Анны Иоанновны.

Того самого трёхэтажного дворца, который строили по проекту Растрелли ещё в 1746 году. О нём почти забыли, он исчез с карты, но не с лица земли.

Его подземные следы — мощные, геометричные, до сих пор покоятся под слоем асфальта и гранита. Фундамент зафиксировали, сфотографировали… и снова закопали. Так что сегодня мы, прогуливаясь по площади, проходим по старинным стенам, даже не подозревая об этом.

Но это ещё не всё. Ходит легенда, что под землёй скрывается и вторая Александрийская колонна. Её будто бы изготовили одновременно с той, что венчает центр площади, но по неизвестной причине не установили.

Архитектор Сергей Беляев утверждал, что нашёл её в 1977 году на глубине полутора метров. И снова — зафиксировали, молча, ничего не объясняя, — и оставили под землёй.