Выбрали Хургаду - будьте готовы к неприятным "сюрпризам": какие недостатки есть у курорта

Названы недостатки Хургады

Когда речь заходит об отдыхе в Египте, то туристы чаще всего выбирают Хургаду. Именно с этого курорта началась популярность египетского направления у россиян. Но у Хургады есть недостатки, о которых лучше узнать заранее. Не все захотят с ними смириться.

Погода

В Хургаде практически не бывает осадков, из-за чего дождь может идти только один раз в год. При посещении курорта нужно подготовиться к палящему солнцу, сильному ветру и песчаным бурям.

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“Уставший” номерной фонд

В отелях Хургады можно столкнуться со сломанными кондиционерами, “уставшей” сантехникой и потрепанным номерным фондом. Реновация отелей проходит слишком медленно, поэтому приготовьтесь, что номер будет выглядеть иначе, чем на картинке.

Отсутствие коралловых рифов

Хургада бедна на коралловые рифы, поэтому если вы приехали только с этой целью, то явно разочаруетесь. Не у всех отелей есть территория с кораллами, поэтому выбирать жилье следует особенно тщательно.

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Грязный город

“Все ждут, что Хургада будет похожа на турецкие города: оживленная, колоритная, добродушная. Но это не так.. Египтяне привыкли бросать мусор прямо на землю. Достопримечательностей в самом городе — по пальцам пересчитать, и дальше туристических районов лучше не забираться”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.

Большое расстояние до достопримечательностей

Кажется, что все достопримечательности расположены рядом с Хургадой, но это не так. До Луксора вам придется ехать более 300 км, до парка Вади-эль-Гималь - около 300 км, до пирамид Гизы - более 400 км. Местные водители ездят очень агрессивно, из-за чего путешествие точно запомнится на всю жизнь.

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Опыт автора

“При посещении Хургады я столкнулась с номером в отеле, который очень отличался от фотографий. В нем все было “уставшим”, из-за чего находиться там было неприятно. На улице также было тяжело проводить время из-за сильной жары”, - рассказала Полина Аксенова.

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