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Выгорание на работе: как с ним справиться и что придумали чиновники

Опубликовано: 5 июня 2025 20:33
Офис, работа
Выгорание на работе: как с ним справиться и что придумали чиновники
globallookpress/ Pravda Komsomolskaya

В Минтруд отправили письмо, в котором предлагают давать дополнительные дни отдыха для сотрудников, которые официально подтвердят выгорание.

Наверное, многие из нас хоть раз в жизни чувствовали себя очень уставшими — не просто физически, а душевно. Это и есть так называемое выгорание.

Сейчас о нем говорят все чаще, потому что проблема действительно серьезная и касается многих. В Минтруд даже отправили предложение давать дополнительный отпуск тем, кто столкнулся с таким состоянием.

Что вообще такое выгорание?

Это когда ты долго находишься в стрессе, устал и не можешь нормально отдохнуть. Постепенно начинаешь чувствовать себя опустошенным, как будто «выгорел» изнутри. Всемирная организация здравоохранения даже признала это отдельным состоянием, которое влияет на здоровье и качество жизни.

Когда выгораешь, пропадает энергия, мотивация, хочется все бросить. Может появиться раздражительность, плохое настроение, проблемы со сном и даже болезни. Это не просто плохое настроение, а серьезный сигнал организма, что пора остановиться и подумать о себе.

Кто чаще всего сталкивается с выгоранием?

Чаще всего это люди, у которых много работы и ответственности — врачи, учителя, соцработники, IT-шники и многие другие. Например, врачи в реанимации или хосписах каждый день видят тяжелые ситуации, и это очень сильно давит на них.

Почему важно не игнорировать выгорание?

Если не обращать внимания, оно может привести к депрессии и другим проблемам со здоровьем. Человек начинает чувствовать себя совсем плохо, перестает радоваться жизни и работе. И это отражается не только на нем, но и на его близких.

Как понять, что ты выгорел?

Вот несколько признаков:

  1. Постоянная усталость, даже после отдыха;
  2. Трудности с концентрацией и памятью;
  3. Раздражительность и апатия;
  4. Потеря интереса к работе и любимым делам;
  5. Проблемы со сном и здоровьем

Что делать, если чувствуешь выгорание?

Самое главное — не оставаться с этим наедине. Нужно поговорить с врачом или психологом — они помогут разобраться, что происходит и как справиться. Постараться больше отдыхать и уделять время себе: прогулки, спорт, хобби. Учиться управлять стрессом — например, с помощью медитации или простых дыхательных упражнений. А если есть возможность, то взять отпуск и отдохнуть.

Новая идея — отпуск для тех, кто выгорел

В России сейчас обсуждают, чтобы людям с подтвержденным диагнозом выгорания давали дополнительный оплачиваемый отпуск на неделю, сообщает РБК. Это должно помочь восстановиться и не потерять доход. Похожая идея уже есть в других странах, и она помогает людям не доводить себя до серьезных проблем.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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