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Пенсионный портрет России: сколько получают в среднем по стране

Опубликовано: 6 мая 2025 14:02
Мужчина, деньги
Пенсионный портрет России: сколько получают в среднем по стране
globallookpress/ Shatokhina Natalia/ NEWS.ru; Nikolay Gyngazov

Размер выплат по категориям.

По официальным данным Социального фонда России, средний размер пенсии в стране на 1 января 2025 года составил 23 175,17 рублей в месяц. Эта цифра является среднестатистической и не отражает полной картины пенсионного обеспечения в России.

На самом деле, размер пенсий значительно варьируется в зависимости от множества факторов.

Различные виды пенсий и их средний размер

Средний размер страховой пенсии на 1 января 2025 года составил 24 092,44 рубля. Для неработающих пенсионеров эта цифра была еще выше — 24 846,09 рубля. Средний размер страховой пенсии по старости равнялся 24 979,15 рубля. Однако, для инвалидов и лиц, получающих пенсию по потере кормильца, размер пенсий значительно ниже.

Средний размер страховой пенсии по инвалидности составил 15 449,88 рубля, а по случаю потери кормильца — 16 788,5 рубля. Средний размер пенсий по государственному пенсионному обеспечению равнялся 14 971,03 рубля, а социальной пенсии — 13 511,94 рубля.

Отдельно стоит отметить, что средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы составил 20 153,9 рубля. Наконец, средний размер выплат за счет средств пенсионных накоплений достигал 1 667,48 рубля.

Вид пенсии Средний размер на 1 января 2025 года (руб.)
Средний размер пенсии (в целом по стране) 23 175,17
Страховая пенсия (в целом) 24 092,44
Страховая пенсия неработающего пенсионера 24 846,09
Страховая пенсия по старости 24 979,15
Страховая пенсия по инвалидности 15 449,88
Страховая пенсия по случаю потери кормильца 16 788,50
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению 14 971,03
Социальная пенсия 13 511,94
Социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы 20 153,90
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений 1 667,48

Проблема скрытых неравенств

Средняя цифра в 23 175,17 рубля скрывает значительное неравенство в размере пенсий между разными категориями населения. Размер пенсии зависит от стажа, заработной платы в течение трудовой деятельности, наличия инвалидности, статуса неработающего пенсионера и многих других факторов.

Это значит, что многие пенсионеры получают значительно меньше среднего размера пенсии, а некоторые — намного больше. Особенно это касается инвалидов и лиц, получающих пенсию по потере кормильца, средний размер пенсии у которых значительно ниже общего среднего показателя.

За чертой бедности

Для многих российских пенсионеров средний размер пенсии не позволяет обеспечить достойный уровень жизни. Необходимо учитывать высокий уровень инфляции и постоянный рост цен на продукты и услуги.

Это приводит к тому, что многие пенсионеры живут за чертой бедности, лишенные возможности приобретать необходимые товары и услуги. Проблема пенсионного обеспечения в России является одной из наиболее актуальных социальных проблем, требующих немедленного решения.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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