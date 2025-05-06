Пенсионный портрет России: сколько получают в среднем по стране

По официальным данным Социального фонда России, средний размер пенсии в стране на 1 января 2025 года составил 23 175,17 рублей в месяц. Эта цифра является среднестатистической и не отражает полной картины пенсионного обеспечения в России.
На самом деле, размер пенсий значительно варьируется в зависимости от множества факторов.
Различные виды пенсий и их средний размер
Средний размер страховой пенсии на 1 января 2025 года составил 24 092,44 рубля. Для неработающих пенсионеров эта цифра была еще выше — 24 846,09 рубля. Средний размер страховой пенсии по старости равнялся 24 979,15 рубля. Однако, для инвалидов и лиц, получающих пенсию по потере кормильца, размер пенсий значительно ниже.
Средний размер страховой пенсии по инвалидности составил 15 449,88 рубля, а по случаю потери кормильца — 16 788,5 рубля. Средний размер пенсий по государственному пенсионному обеспечению равнялся 14 971,03 рубля, а социальной пенсии — 13 511,94 рубля.
Отдельно стоит отметить, что средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы составил 20 153,9 рубля. Наконец, средний размер выплат за счет средств пенсионных накоплений достигал 1 667,48 рубля.
|Вид пенсии
|Средний размер на 1 января 2025 года (руб.)
|Средний размер пенсии (в целом по стране)
|23 175,17
|Страховая пенсия (в целом)
|24 092,44
|Страховая пенсия неработающего пенсионера
|24 846,09
|Страховая пенсия по старости
|24 979,15
|Страховая пенсия по инвалидности
|15 449,88
|Страховая пенсия по случаю потери кормильца
|16 788,50
|Пенсия по государственному пенсионному обеспечению
|14 971,03
|Социальная пенсия
|13 511,94
|Социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы
|20 153,90
|Выплаты за счет средств пенсионных накоплений
|1 667,48
Проблема скрытых неравенств
Средняя цифра в 23 175,17 рубля скрывает значительное неравенство в размере пенсий между разными категориями населения. Размер пенсии зависит от стажа, заработной платы в течение трудовой деятельности, наличия инвалидности, статуса неработающего пенсионера и многих других факторов.
Это значит, что многие пенсионеры получают значительно меньше среднего размера пенсии, а некоторые — намного больше. Особенно это касается инвалидов и лиц, получающих пенсию по потере кормильца, средний размер пенсии у которых значительно ниже общего среднего показателя.
За чертой бедности
Для многих российских пенсионеров средний размер пенсии не позволяет обеспечить достойный уровень жизни. Необходимо учитывать высокий уровень инфляции и постоянный рост цен на продукты и услуги.
Это приводит к тому, что многие пенсионеры живут за чертой бедности, лишенные возможности приобретать необходимые товары и услуги. Проблема пенсионного обеспечения в России является одной из наиболее актуальных социальных проблем, требующих немедленного решения.