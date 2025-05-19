За какие грибы теперь могут оштрафовать на миллионы: закон о Красной книге

Нужно быть осторожнее, ведь наказать за сбор исчезающих грибов могут не только штрафами, но и тюрьмой.

С октября 2023 года в России действует закон, который запрещает собирать около 40 видов грибов, занесенных в Красную книгу. Так что, если вы любите ходить за грибами, важно знать, какие именно виды теперь под запретом, ведь даже за фотографию в соцсетях можно поплатиться.

Какие грибы нельзя собирать?

В списке запрещенных к сбору грибов такие виды, как мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенка небродийская, летний трюфель, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный и трутовик корнелюбивый. Всего около 40 вид грибов, которые охраняются законом и не должны попадать в корзину любителей тихой охоты, сообщает Газета.ру.

Какие наказания грозят за сбор краснокнижных грибов?

Закон разделяет наказания в зависимости от того, был ли сбор случайным или умышленным. Случайный сбор — это штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей. Это может случиться, если вы случайно сорвали запрещенный гриб, не зная о запрете.

Умышленный сбор — серьезное наказание: штраф до 1 миллиона рублей и до четырех лет принудительных работ. То есть если вы специально собираете эти редкие грибы, последствия могут быть очень серьезными.

Продажа краснокнижных грибов группой лиц — это вообще уголовная ответственность с возможным сроком до 9 лет лишения свободы и штрафом до 3 миллионов рублей. Это уже уголовное преступление, связанное с коммерческой деятельностью.

Публикация в соцсетях фото или видео с такими грибами при умышленном сборе тоже может привести к наказанию — до 6 лет лишения свободы и штраф до 2 миллионов рублей. Законодатели, таким образом, хотят предотвратить популяризацию незаконного сбора.

Почему так строго?

Ранее ответственность распространялась только на уничтожение животных и растений из Красной книги, а грибы как отдельная категория не были защищены столь жпстко. С октября 2023 года в УК РФ появилась статья 260.1, которая конкретно запрещает незаконный сбор и оборот редких грибов и растений.

Чтобы не попасть в неприятности, эксперты рекомендуют собирать только те грибы, которые хорошо знаете, чтобы они не входили в Красную книгу. Это, например, белые грибы, лисички, опята и подберезовики — самые популярные и безопасные для сбора виды.

Совсем недавно петербуржцы массово собирали в лесах такой вид грибов, как сморчки и фотографировались для соцсетей с невероятным уловом. Данный вид грибов занесен в Красную книгу, но который распространен в Волгоградской, Ростовской областях и Республике Калмыкия. Его название — сморчок степной. Так что жителям Ленинградской области можно расслабиться.