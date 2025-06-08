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За окном жара и капает соседский кондиционер: как заснуть летом и не ворочаться полночи — советы врача-сомнолога

Опубликовано: 8 июня 2025 10:00
бессонница
За окном жара и капает соседский кондиционер: как заснуть летом и не ворочаться полночи — советы врача-сомнолога
Фото: Городовой.ру

Проблема знакомая многим россиянам.

Когда за окном +30, а спальня превращается в баню, сон превращается в пытку. Многие ворочаются до рассвета, не зная, как справиться с духотой.

Профессор Роман Бузунов, заслуженный врач РФ, д.м.н., врач-сомнолог — рассказал «Городовому», как пережить жаркую ночь и действительно выспаться.

Кондиционер — друг, но не всем подходит. Если от него болит горло или пересыхает слизистая, включите его на минимальную мощность, направив поток воздуха в сторону, а не на себя.

Вентилятор — бюджетная альтернатива. Особенно если направить его на емкость с холодной водой или льдом — получится эффект охлаждающего бриза.

Спим проще — и голышом. Чем меньше одежды и плотного текстиля, тем лучше. Идеально — тонкая хлопковая простыня или ничего вовсе.

Пейте больше жидкости, но не переедайте. Переваривание еды разогревает тело, особенно белков: 200 г мяса — это плюс 100 ккал, а значит, лишнее тепло. Ужин — лёгкий и за 3 часа до сна.

Старинный способ — «мокрая постель». Как вспоминает Бузунов, в душной гостинице в Таджикистане его отец выливал в кровать ведро воды, ложился спать, и только так мог уснуть на 3 часа, пока всё не высыхало. В экстрим-режиме сработает и сейчас.

«И даже если мы употребляем воду, то лучше пить соки, морсы и так далее, чтобы содержались микроэлементы и витамины».

Ну и главное — не забывайте проветривать комнату, особенно ночью и рано утром, когда воздух прохладнее. Сон в жару — это возможно, главное — не сдаваться и искать свой способ охлаждения.

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Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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