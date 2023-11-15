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Зачем хозяйки втыкают иголки в мыло: приметы и поверья тут ни при чем

Зачем хозяйки втыкают иголки в мыло: приметы и поверья тут ни при чем
Зачем хозяйки вставляют иглы в мыло

Способ особенно понравится рукодельницам.

Не стоит крутить пальцем у виска, если в гостях приметили кусок мыла с иголками. Только на первый взгляд кажется, будто тут замешана вера в эзотерику или приметы.

На деле у такой «технологии» есть вполне логичное обоснование. Подобный трюк часто проворачивают рукодельницы и швеи, так как он значительно облегчает им работу.

Во время шитья иголкой легко испортить ткань, а сам инструмент часто застревает между волокон. Чтобы упростить процесс, мастерицы используют мыло. Оно обволакивает конец металлического изделия и не дает зацепиться за нити, пишет автор блога Technotion.

Источник фото: Photo by Sincerely Media on Unsplash

Общество Дом Лайфхак
15 ноября 2023 13:30
Мария Саблина
Мария Саблина
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