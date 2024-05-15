Раскрыты мейкап-хитрости корейских женщин

Азиатки неспроста выглядят как фарфоровые куколки. Чтобы обрести почти идеальную внешность, эти красотки идут на такие самоистязания, что ни одной россиянке и в страшном сне не привидится. К примеру, почти все кореянки перед ежедневным макияжем проводят странный ритуал.
Они приподнимают свой крошечный нос и вставляют в него скрученные кусочки салфеток. Как вариант, используются и специальные вкладыши из силикона, с которыми дышать проще, чем с бумагой в обеих ноздрях. Делается это для того, чтобы укрупнить носик, который у азиаток по форме обычно напоминает едва заметную пуговку.
Кроме того, так крылья носа смотрятся выразительнее, что преображает лицо довольно значительно. Но это не единственная жертва, на которую идут хитрые азиатские дамы. Используют они и специальный воск, из которого умелыми ручками кореянки за считаные минуты формируют накладки на нос, придавая ему желаемую форму. Можно хоть каждый день экспериментировать и выходить в люди с новым, удивляя знакомых и коллег.
Есть в косметичке этих леди и скотч, которым можно подправить разрез глаз или выделить линию скул. Небольшие фрагменты липкой ленты клеятся прямо на веки по направлению к бровям, расширяя разрез глаз. Затем все ретушируется косметикой, желательно, в несколько слоев, и кукольное лицо готово.
Другой вопрос — как реагируют на такие ухищрения женихи и мужья кореянок. Они-то видят их настоящими, без затычек в носу и с узкими глазами. Но и в этом можно найти плюс. Корейцы могут похвастаться, что у них не одна, а сразу две избранницы: невзрачная скромная "мышка" и роковая тигрица для выхода в свет.
Источник фото: legion-media.ru