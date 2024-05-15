Раскрыты мейкап-хитрости корейских женщин

Азиатки неспроста выглядят как фарфоровые куколки. Чтобы обрести почти идеальную внешность, эти красотки идут на такие самоистязания, что ни одной россиянке и в страшном сне не привидится. К примеру, почти все кореянки перед ежедневным макияжем проводят странный ритуал.

Они приподнимают свой крошечный нос и вставляют в него скрученные кусочки салфеток. Как вариант, используются и специальные вкладыши из силикона, с которыми дышать проще, чем с бумагой в обеих ноздрях. Делается это для того, чтобы укрупнить носик, который у азиаток по форме обычно напоминает едва заметную пуговку.

Источник фото: legion-media.ru

Кроме того, так крылья носа смотрятся выразительнее, что преображает лицо довольно значительно. Но это не единственная жертва, на которую идут хитрые азиатские дамы. Используют они и специальный воск, из которого умелыми ручками кореянки за считаные минуты формируют накладки на нос, придавая ему желаемую форму. Можно хоть каждый день экспериментировать и выходить в люди с новым, удивляя знакомых и коллег.

Есть в косметичке этих леди и скотч, которым можно подправить разрез глаз или выделить линию скул. Небольшие фрагменты липкой ленты клеятся прямо на веки по направлению к бровям, расширяя разрез глаз. Затем все ретушируется косметикой, желательно, в несколько слоев, и кукольное лицо готово.

Источник фото: legion-media.ru

Другой вопрос — как реагируют на такие ухищрения женихи и мужья кореянок. Они-то видят их настоящими, без затычек в носу и с узкими глазами. Но и в этом можно найти плюс. Корейцы могут похвастаться, что у них не одна, а сразу две избранницы: невзрачная скромная "мышка" и роковая тигрица для выхода в свет.

Источник фото: legion-media.ru